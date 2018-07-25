美NDAA 最終版本 強化與台防務合作

美參眾院針對《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）進行協商，23日晚間達成最終版本。國會指示增強台灣自衛能力全面評估，支持擴大美台聯合訓練、軍售。圖為陸軍航空第601旅AH-64E阿帕契直升機成軍典禮，象徵已具備完整作戰能力。 （本報資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國聯邦參眾兩院針對《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）進行協商，於23日晚間達成最終版本。根據參、眾院軍委會公布的摘要，國會指示增強台灣自衛能力全面評估，支持擴大美台聯合訓練、軍售以及資深層級的軍事交往。

參眾議員聯席的「協商委員會」（conference committee）23日晚間就NDAA達成一致版本，並公布協商報告。據悉，當中有關台灣部分，較接近參院版本，該版本以「參院意見」 （sense of Senate）方式支持美台軍事交流的條文幾乎都保留，最後內容待稍後公布的版本而定。

參院上個月通過的NDAA條文指出，《台灣關係法》及「六項保證」是美台關係的基石，美國應強化與台灣的防務合作，全力支持台灣獲得防禦性武器，特別是不對稱戰力與水面下作戰能力。

條文中同時要求依據《台灣旅行法》，促進美台高階官員交流。美國國防部長並應推動與台灣的安全交流政策，包括參與台灣軍演，例如年度漢光演習。另外，美台應當擴大人道救援和救災合作，應考慮支持美軍醫療船訪台。

另據眾院軍委會公布的摘要，NDAA明文禁止美國政府機構使用華為與中興兩家大陸公司的科技；除非國防部長特別要求，也禁止邀請大陸參與「環太平洋軍演」；另外限制國防部資助設有孔子學院的大學的華語課程。

NDAA協商版本還需再經過兩院分別投票通過，才送進白宮，待美國總統簽署生效，成為正式法律。

(中國時報)

美調整豪豬策略 正面對抗北京 馬哈地對台示好 證實8月訪陸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。