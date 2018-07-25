美NDAA 最終版本 強化與台防務合作

2018年07月25日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦參眾兩院針對《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）進行協商，於23日晚間達成最終版本。根據參、眾院軍委會公布的摘要，國會指示增強台灣自衛能力全面評估，支持擴大美台聯合訓練、軍售以及資深層級的軍事交往。

參眾議員聯席的「協商委員會」（conference committee）23日晚間就NDAA達成一致版本，並公布協商報告。據悉，當中有關台灣部分，較接近參院版本，該版本以「參院意見」 （sense of Senate）方式支持美台軍事交流的條文幾乎都保留，最後內容待稍後公布的版本而定。

參院上個月通過的NDAA條文指出，《台灣關係法》及「六項保證」是美台關係的基石，美國應強化與台灣的防務合作，全力支持台灣獲得防禦性武器，特別是不對稱戰力與水面下作戰能力。

條文中同時要求依據《台灣旅行法》，促進美台高階官員交流。美國國防部長並應推動與台灣的安全交流政策，包括參與台灣軍演，例如年度漢光演習。另外，美台應當擴大人道救援和救災合作，應考慮支持美軍醫療船訪台。

另據眾院軍委會公布的摘要，NDAA明文禁止美國政府機構使用華為與中興兩家大陸公司的科技；除非國防部長特別要求，也禁止邀請大陸參與「環太平洋軍演」；另外限制國防部資助設有孔子學院的大學的華語課程。

NDAA協商版本還需再經過兩院分別投票通過，才送進白宮，待美國總統簽署生效，成為正式法律。

(中國時報)