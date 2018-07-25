被柯超車 丁坦承策略錯誤

2018年07月25日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中近日民調下滑，甚至出現落後對手台北市長柯文哲16％的差距。昨天在出席國民黨「2018中央輔選督導會報─台北市場次」，被問到民調輸這麼多是因為「產品問題，還是品牌失靈」，丁守中強調「沒有這方面的問題」，民調有高有低，參考就好，他有信心會贏。

對於有媒體指稱，國民黨六都若只拿其中一都，黨主席吳敦義要下台。丁守中表示，自己絕對力保台北市，讓吳敦義不會有這方面的問題。不過，丁守中在致詞時也坦承，最近民調出現下滑是因為犯了「策略錯誤」。

佛系打法 觀察民意流向

據悉，「佛系打法」在內部引發強烈焦慮，甚至有核心幕僚為此怒嗆丁，「馬英九的優點你沒有、馬英九的缺點你都有！」

丁在致詞時表示，當初是「蓄意」觀察民進黨市長參選人姚文智與柯文哲是否可能因為互批產生支持度橫向流動，所以刻意沉默一陣子，但後來發現他們之間的流動性不大，反而是柯與國民黨的流動性增加，因此，未來在這方面會更充分加強議題戰。

雙管齊下 跑基層打議題

丁守中表示，姚文智的衝票情況不強，因此會雙管齊下，一方面勤跑基層，一方面推出施政議題；他強調，立委任內就是打議題為主。丁守中指出，柯文哲知道國民黨組織強，開始回防基層村里長，在掌握行政資源下，跑基層比他有實力，「我們只有兩串香蕉」，所以也會打議題，請黨內同志放心。

此外，丁守中引內部民調表示，他在29歲以下的年輕人族群民調「輸滿多的」，因為在這個年齡層的知名度太差，一些人沒有意識型態、統獨思想的年輕選民只是沒接觸到他，未來會在年輕人可以接觸到的媒體、社群網站宣傳，提高知名度。

他並炮轟柯文哲鬥國民黨新北市長參選人侯友宜，鬥文化大學的大群館，卻無法解決學生住宿問題，把台北市政府當作柯的競選總部，結果自己的「小樹屋」也違反土地分區使用，如果柯的「學姊」多用一點心，不去作秀，了解土地分區使用的不合時宜，就可以在法規上做改進。

批柯文哲 只作秀當網紅

丁守中批評柯文哲每天都在作秀，一下子唱歌仔戲、一下子表演口技，「讓柯文哲去當網紅，讓丁守中來做市長」。

(中國時報)