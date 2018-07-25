林為洲死心 脫黨選新竹縣長

2018年07月25日 04:11 中國時報 周毓翔 、楊佳穎、邱立雅、 楊樹煌 ／綜合報導 、楊佳穎、邱立雅、／綜合報導

國民黨立委林為洲昨宣布脫黨參選新竹縣長到底，他說，「委屈並沒有辦法成全」，如果他不選，贏的就是民國黨主席徐欣瑩。並感慨被黨中央「做掉」後，連句慰問都沒有，甚至脫黨參選消息一出，也不見黨中央找他談；反倒是議長張鎮榮打電話鼓勵他，真要選，就要選贏。

國民黨主席吳敦義24日於南投參加活動受訪表示，「不以為然，也不能接受『做掉說』」。吳敦義說，當時黨內有楊文科、林為洲、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華、縣議會副議長陳見賢等5人欲參選新竹縣長，歷經5、6次協調都無法達共識，最後由國民黨中常會臨時會以票選決定人選。縣黨部主委陳見賢則要求林盡速到黨部說明，並考慮開考核紀律委員會開除林的黨籍。

新竹縣林氏宗親會15日做出決議，要林為洲繼續參選新竹縣長，甚至綠營大老林光華也放話，就算民進黨祭出黨紀處分，他也義無反顧支持；宗親還反質疑林為洲為何要一直挨罵，要他一定要選。林為洲表示，這陣子他拜會了地方宗親、社團、年輕人的團體，被許多人勸進。林為洲表示，根據目前數據，他所掌握的竹北、青年選票在他沒被提名之後都流向徐欣瑩，他認為民調前兩名是他與徐欣瑩，還有一拚的機會，否則就是讓民國黨勝利。

林為洲強調自己堅持的是黨內初選制度，國民黨是他參與的最後一個政黨，也與黨團總召江啟臣談過，會繼續配合國民黨團運作監督民進黨，他不滿的對象不是國民黨，「而是被黑箱文化、派系綁架所做出決策改變的人。」

林為洲認為黨中央負責決策的「那群人」破壞遊戲規則，但現在這些做決策的人讓他無法留在國民黨，他仍與國民黨理念一致，但這些人不離開，他回來的機會就不大。

(中國時報)