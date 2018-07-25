佛系與內訌 國民黨贏贏筊搏到輸

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中國時報

民進黨執政不力，在野的國民黨理當位處良好攻擊位置，沒想到國民黨這幾個禮拜還可以連續在不同選區出要命紕漏；台北市長參選人丁守中自承策略錯誤、新竹縣林為洲不惜脫黨參選到底、桃園也屢傳「換聖」呼聲，北市、桃竹都是國民黨傳統票倉，竟可以如此紛亂，國民黨的選舉操盤能力真是堪憂。

丁守中過了剛被提名的蜜月期後，民調從微幅領先，變成被柯文哲甩到腦後。丁守中昨坦承選戰策略錯誤，誤以為綠白之間會有票源流動，未料反而是藍營選票往柯的方向走。此言實在令人覺得不可思議，去年底就有消息指出，不少藍基層支持柯，本報今年6月初針對棄保效應的民調也顯示，「丁柯」其實比「柯姚」票源更重疊。

可以看出，丁守中除了不擅長攏絡年輕人，還有更嚴重的問題，他無法清楚解讀選舉情資與情勢變化，若丁守中就這樣攤攤手，讓柯文哲愈贏愈多，那麼藍綠通吃的柯文哲就真的應了民進黨祕書長洪耀福的話，「變成全台最大尾！」

在新竹縣，國民黨跳過民調高的林為洲，徵召副縣長楊文科代表黨出征，但楊起步晚，知名度低，不只逼得林為洲要脫黨參選，也令竹縣議員不知該如何與母雞搭配，自己的選舉都忙不完，還要幫忙拉抬母雞。

黨中央徵召楊後，只公開喊話要林別「親痛仇快」，危機處理可說不及格。當初黨中央如具誠意下來溝通協調，安撫各方人馬，共同思考選舉策略，其實仍有大有可為，如今弄到黨內撕破臉，地方四強鼎立，民進黨好整以暇，黨中央要負最大責任。

國民黨選舉布局最大的毛病，就是全黨從上到下對於局勢一再錯估、輕忽，看不懂北市選票流動的方向，輕忽了竹縣提名埋下的爭議。而黨中央似乎也沒有能力去解決這些地方爭議，就讓參選人們各打各的、各自生滅，無法成為參選人強大後盾，國民黨在2018想逆轉？發條還得再上緊一點。

(中國時報)

林為洲死心 脫黨選新竹縣長 嘉市藍營內鬥 涂醒哲恐坐收漁利

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