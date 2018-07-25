新北市府批蘇 睜眼說瞎話

2018年07月25日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌24日舉辦政策主軸發表會，批評「三環三線到現在還是虛線，沒有一條實現。」新北市政府重炮回擊，今年底淡海輕軌一期、環狀線陸續完工，三環三線進度達56.8％，其餘安坑輕軌、淡海輕軌二期、三鶯線也將陸續完工通車，「只有心虛的人，才會睜眼說瞎話！」。國民黨新北市長參選人侯友宜也強調「每一條都在做！」雙方隔空交火，選舉煙硝味十足。

蘇貞昌表示，這些年新北市不是沒有進步，但是太慢，新北市不是沒有建設，但品質不好，聽到最多的抱怨是「新北升格，但是降格」，重大工程拖拖拉拉，三環三線到現在還是虛線，沒一條實現，圍籬一圍就是8年，商家沒辦法做生意，一家家關門，車禍天天發生，人民痛苦不堪。

新北市府發新聞稿重炮反擊表示，三環三線都在陸續實現，只有心虛的人，才會睜眼說瞎話，看不到眼前的事實，認為是虛線。市府強調，工程期間工作同仁辛勞、民眾體諒，都是三環三線不可或缺的一部分，不容任何人只因個人選舉利害，刻意誣衊、視而不見、睜眼說瞎話，「自己心虛，才會把擺在眼前的，認為是虛線，裝做沒看到」。

新北捷運工程局表示，三環三線進度至今年底可達56.8％，其中淡海輕軌一期通車，環狀線一期完工，2021年安坑輕軌、2022年淡海輕軌二期、2023年三鶯線等也將陸續完工通車，全數完工後，全市捷運路線共144.4公里、126座車站，將有20個捷運交會站，串聯起「城市新軸線」。

捷運局強調，捷運圍籬設置考量維持車道順暢與維護行人用路安全，皆配合留設人行通道供民眾通行使用，環狀線景平路施工期間，重大交通事故並未增加，造成周邊店住家進出不便，也依相關規定補償。

侯友宜昨也強調，「三環三線陸續在實現，每一條都在做。」環狀線一階軌道都做好了，淡海輕軌也在試車，三鶯線骨架也架起來，「一步一腳印在做」。

(中國時報)