秀傳運動醫學部 放眼亞洲市場

2018年07月25日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

路跑、打籃球受傷才要就醫，往往會造成不可逆的運動傷害，若運動前有醫療團隊事先評估身體狀況，並在運動當下給予適當的建議調整與休息，不僅能獲得更大的運動效率，也能保護自己。彰化秀傳醫療體系將成立「運動醫學部」，整合體育和醫療專業團隊，提供一般民眾和體育選手更完整的醫療資訊，未來盼成為亞洲醫療運動中心。

「練不好就再來一遍！」這樣的訓練觀念已經過時，彰濱秀傳紀念醫院副院長徐永南表示，以前國內練體育都是土法煉鋼，跑不好就再跑10圈，投不進就再投100球，卻不知道過度訓練，身體早已疲勞，練更多反而容易運動傷害，還得不到好技巧。

秀傳醫院本周將成立運動醫學部，整合院內骨科和復健科團隊，徐永南表示，醫學部將解決運動的「疲勞」問題，過去被認為只能復健的儀器如紅外線、電療等設備，其實也能協助運動員消除疲勞，例如籃球員在中場休息時，若能介入使用，恢復體力後，讓下半場表現一樣好。

接著再輔以「本體覺」，也就是透過神經系統的訓練，找回每個運動的最佳姿勢，例如找到每次都能投進籃框的「手感」，透過電腦程式讓身體記住，並和運動教練配合，透過「練對」取代「練個不停」。

秀傳醫療體系行銷總監黃柏文表示，近年來日、韓等棒球隊都選擇到台灣春訓，雖有醫院提供醫療服務，但都屬於「後端」，受傷後才提供醫療，台灣具有醫療優勢，若能成立專業的醫療體育團隊，提供客製化服務，就能成功發展為商業模式。近日醫療運動團隊也已經和他所帶領的寶島夢想家籃球隊，以及台中后里的后綜高中學生合作，從中追蹤學生運動員的表現，同時也到海外持續吸取經驗。

(中國時報)