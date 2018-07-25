阿嬤外孫女落淚：司法何其殘忍

2018年07月25日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

坐在101歲的阿嬤面前，相依維命的外孫女賴碧珍難過地掉下眼淚，她不敢相信阿嬤居住逾60年的房子，會因為一張判決主文即將拆除，她希望蔡英文總統關心迫遷戶的居住權，更期盼喚起司法良知，別讓司法這樣殘忍對待這位百齡人瑞。

看著泛黃的照片，賴女回憶往事，她說，阿公是阿嬤招贅來的，再生育後代子孫，她母親與其他家人死亡後，只剩下她照顧阿嬤，而她上班時，委由外籍看護幫忙，阿嬤雖不良於行、失智，但知道「外面有人要她搬走」。

賴女說，阿嬤是日據時代大正年間的人，當年生活辛苦，好不容易蓋了房子，供一家人遮風避雨，沒想到，國民政府將土地收歸國有，水利會及台汽客運再將土地轉賣私人，她們因無法即時獲知資訊，想買都沒有機會買，就被建商購走。

賴女指出，近年多起刑事判決，法官都會引用國際公約規定保障人權，但公約同樣也規範了居住權，她們在這塊土地上使用逾60年，符合時效取得地上權的條件，難道民事法官不願引用公約保障弱勢族群的居住權利。

這段漫長的訴訟過程，也讓賴女受到許多挫折與打擊，但她仍堅強地挺下來，她說自己的家園是「阿嬤的厝」，無論如何要幫阿嬤守住，她和律師都希望上訴後，最高法院法官站在法律守護者的高度，召開辯論庭審理本案，作出符合正義的司法判決。

(中國時報)