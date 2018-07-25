阿嬤外孫女落淚：司法何其殘忍

友善列印
中國時報
／台北報導

坐在101歲的阿嬤面前，相依維命的外孫女賴碧珍難過地掉下眼淚，她不敢相信阿嬤居住逾60年的房子，會因為一張判決主文即將拆除，她希望蔡英文總統關心迫遷戶的居住權，更期盼喚起司法良知，別讓司法這樣殘忍對待這位百齡人瑞。

看著泛黃的照片，賴女回憶往事，她說，阿公是阿嬤招贅來的，再生育後代子孫，她母親與其他家人死亡後，只剩下她照顧阿嬤，而她上班時，委由外籍看護幫忙，阿嬤雖不良於行、失智，但知道「外面有人要她搬走」。

賴女說，阿嬤是日據時代大正年間的人，當年生活辛苦，好不容易蓋了房子，供一家人遮風避雨，沒想到，國民政府將土地收歸國有，水利會及台汽客運再將土地轉賣私人，她們因無法即時獲知資訊，想買都沒有機會買，就被建商購走。

賴女指出，近年多起刑事判決，法官都會引用國際公約規定保障人權，但公約同樣也規範了居住權，她們在這塊土地上使用逾60年，符合時效取得地上權的條件，難道民事法官不願引用公約保障弱勢族群的居住權利。

這段漫長的訴訟過程，也讓賴女受到許多挫折與打擊，但她仍堅強地挺下來，她說自己的家園是「阿嬤的厝」，無論如何要幫阿嬤守住，她和律師都希望上訴後，最高法院法官站在法律守護者的高度，召開辯論庭審理本案，作出符合正義的司法判決。

(中國時報)

秀傳運動醫學部 放眼亞洲市場 華碩遭罰22億元 首季已提列

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。