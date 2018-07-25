華碩遭罰22億元 首季已提列

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中國時報
／綜合報導

路透報導，華碩遭到歐盟以反壟斷為名罰款6350萬歐元（約新台幣22億元），華碩昨日回應，該公司在今年5月11日已公告認列歐盟「限制轉售價格調查案」和解金準備，因此也造成其首季稅後純益衰退，與比去年同期比，大幅縮水35％。

華碩今年第一季已預先提列6500萬歐元（約新台幣23億元）因應，因此導致首季獲利從原季增、年增轉為衰退，單季稅後淨利從44.71億元降為23.98億元，每股稅後盈餘縮水至3.2元，對照原未提列時的6元，影響近3元。

該筆罰鍰為一次性提列，因此後續季度財報將不受影響。華碩將於8月10日舉行第二季法說會，由執行長沈振來及財務長吳長榮出席，說明該季營運狀況。

歐盟執委會花了長達17個月調查消費電子產品、視頻遊戲和酒店等3大領域在互聯網上銷售的做法，同被處罰的還有飛利浦（PHILIPS）先鋒（Pioneer）、天龍馬蘭士（Denon＆Marantz）等3家公司，被罰總額高達1.112億歐元（約新台幣39.86億元）。

歐盟反壟斷調查指出，遭處罰公司固定最低及轉售價格，限制網路零售商為廣泛使用的消費電子產品設定零售價格。其中，分別向華碩開罰6350萬歐元、飛利浦2980萬歐元、先鋒1020萬歐元，以及天龍馬蘭士770萬歐元。

(中國時報)

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