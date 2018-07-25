日本腦炎增5例 民眾應加強防蚊

2018年07月25日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

上周國內新增5例日本腦炎病例，今年累計已達31例、遍布13個縣市，疫情創下10年來同期新高，凸顯今年是日本腦炎「特殊年」，目前還在流行期，民眾出入高風險場所應該加強防蚊。

上周（7月15日至21日）國內新增5例日本腦炎確定病例，個案居住地分別為桃園市八德區與平鎮區、新北市三重區、南投縣仁愛鄉與彰化縣福興鄉，患者均無日本腦炎疫苗接種紀錄。

近年各縣市出現散發病例，以40歲以上成人較多，疾管署防疫醫師黃婉婷表示，上周5例患者年齡介於34至56歲，發病日介於6月30日至7月16日，發病期間多有發燒、意識障礙或意識不清等情形，5人都在住院治療中，家人、同事皆無疑似症狀。

5名新增病患有4名個案住家附近均有豬舍或水稻田等高風險場域，另一名個案有其他縣市旅遊史，因仍意識不清，無法詢問旅遊史。疾管署呼籲，日本腦炎病媒為三斑家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，民眾避免在高峰時段在高風險環境活動。

日本腦炎是感染日本腦炎病毒所引起的急性腦膜炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜，黃婉婷指出，目前為日本腦炎流行期，出入高風險場所應注意防蚊，打疫苗是最有效的防範，政府已有提供幼童公費接種疫苗。

今年以來累積31例日本腦炎病例、分散在13個縣市，創下2009年來同期新高，其中以高雄市8例最多；較幸運的是今年以來的日本腦炎患者仍無人死亡，去年有2例日本腦炎死亡病例、前年有1例。

感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，只有小於1％的感染者會出現臨床症狀，最常見臨床表現是急性腦炎。以往每年疫情約有10至20例，今年確定病例一路攀高較為特殊，疾管署副署長莊人祥說，日本腦炎從5月開始升溫，6、7月達高峰，他預計今年8月疫情可望趨緩。

(中國時報)