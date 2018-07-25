格陵蘭驚奇 家門前超大冰山

2018年07月25日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

位於格陵蘭島西側、人口僅有169人的伊納蘇特島（Innaarsuit）今年夏天突然來了個不速之客，一座高逾100公尺、重約1100萬噸的巨大冰山擱淺在港口邊。專家與當地居民擔心，一旦冰山突然崩解，可能引發海嘯，嚴重危及居民生計與安全。

伊納蘇特島的村民代表埃莉亞森說：「這是我們見過最大的冰山」。冰山面對港口的一側是陡峭的斜面，另一側則較為平緩，從空中往下看，可以看見冰山在水面下的部分閃耀美麗的土耳其藍光芒。在連日大雨的催化下，冰山表面已出現許多明顯裂縫，不需要太靠近，就能聽見融化的水在冰山內流動，三不五時還會傳出轟隆聲響，伴隨巨大的冰塊落入海中。

巨大前所未見 居民憂

格陵蘭多達8成的土地都被冰川覆蓋，岸邊出現大型冰山並不是什麼稀奇的事，但由於這座冰山體積是前所未有的巨大，與村落的距離也比過去都還來得接近，因此當地居民十分擔心，冰山崩解可能損毀岸邊的發電廠、魚肉加工廠、燃油廠，甚至淹沒整個村莊。

現年52歲的漁民克里史坦森指出，他已經把自己的小漁船移到島的另一側，以免被海嘯淹沒，「我早已習慣冰山的出現，但是，這座冰山讓我覺得很可怕。我父親曾告訴我，如果冰山擱淺，水底下的部分就會開始變小、融化，最後整個崩解，到時就會引發大浪」，他還說，他記得多年前一座冰山崩解，11艘船因此被毀。

在村內雜貨店工作的尼爾森也用攝影機拍下了極為震撼的畫面：12日冰山出現在港邊後不久，一大塊冰塊突然崩落，激起一波波大浪，嚇壞了當地居民。

一旦崩解 將引發海嘯

科學家擔心，氣候變遷正對格陵蘭的冰層與冰川造成嚴重的負面影響。丹麥氣象局格陵蘭冰層專家基斯鐸指出，「伊納蘇特島冰山可能源自位於南方30至40公里的烏佩納維克（Upernavik）峽灣」，約有20條冰川從該島旁的巴芬灣（Baffin Bay）出海，「有些冰川甚至能形成比伊納蘇特島冰山更巨大的冰山」。

(中國時報)