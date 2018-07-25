熱爆北半球 雅典野火肆虐50死

希臘連日高溫引發森林大火，自雅典以西的基內塔一帶開始延燒，許多房舍都被烈焰吞噬。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

熱浪襲捲北半球，近日南韓、日本氣溫都飆升至逾攝氏40度，希臘首都雅典近郊23日也發生11年來最嚴重的森林大火，失控的火勢造成至少50人喪生、170人受傷，當局已宣布雅典東部與西部地區進入緊急狀態。

據報導，連日高溫先在雅典以西約55公里的基內塔（Kineta）一帶引發火苗，當地緊急派出2百多名消防員，希望能控制火勢，但緊接而來的第2場野火在強風助長下，快速蔓延到東部拉芬娜港區（Rafina）的知名海濱度假勝地馬蒂鎮（Mati），多處民房與車輛被燒毀，疏散道路被截斷，驚恐的村民及外國觀光客只能被迫跳海求生。

紅十字會（Red Cross）通報，馬蒂鎮的1棟別墅庭院內發現26具屍體，死亡人數因此大幅攀升。

當地政府發言人表示，「高溫、強風加上火勢在多個地方同時延燒，為消防隊員帶來了前所未見的艱困挑戰」。

這是繼2007年8月希臘南部伯羅奔尼撒（Peloponnese）半島森林大火造成逾60人喪生後，該國最嚴重的火災。

由於整個北半球都被熱浪籠罩，四大洲都出現高溫紀錄，本來就炎熱的非洲最高溫飆到攝氏51度，日本埼玉縣熊谷市23日下午氣溫升高至41.1度，打破觀測史上最高溫紀錄，近2周內，共有94人因高溫喪命。

而在南韓，慶尚北道永川市昨日突破40.2度，也創下百年觀測紀錄。目前該國已有11人死於高溫。

(中國時報)

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