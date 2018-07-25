人民幣領跌 台幣韓元嚇趴

貿易戰擴大成貨幣戰，在人民幣領貶帶動下，新台幣、韓元昨同時創下波段新低，串成「貶值連線」。（路透資料照片）

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中國時報
／台北報導

貿易戰擴大成貨幣戰，在人民幣領貶帶動下，新台幣、韓元昨同時創下波段新低，串成「貶值連線」。如果陸美貿易戰持續，匯銀認為，不只人民幣將暌違10年重現7字頭，新台幣也別想守住31元，貶值只在半途。

人行放手 恐重現7字頭

中國人民銀行周一意外開展人民幣5,020億元的MLF（中期借貸便利）操作，規模創下該工具推出以來最大紀錄，持續釋出流動性，從6月以來人行操作MLF和降準近1.8兆元的動作來看，貨幣由緊轉鬆的特徵非常明顯，也帶動人民幣往貶值方向走。

人民幣連2日重貶，昨中間價大跌298點，來到6.7891，創1年來新低；在岸、離岸人民幣同步走貶，在岸人民幣一度貶至6.829，離岸更最低來到6.8446，終場收在6.81，不只是連5個交易日貶值，更創下近13個月以來新低價。

憂貨幣戰拖累 外銀避險

在人民幣走貶的壓力下，新台幣前天的強彈淪為「一日行情」，昨日轉貶7.5分，以30.72元對1美元作收，持續創逾16個月新低價，台北及元太外匯經紀公司總成交量13.64億美元。至於韓元則改寫近9個月新低價。

匯銀主管直言，市場上放空人民幣的氣氛相當濃厚，人行看似默許，還在此時推出寬鬆貨幣政策「讚聲」，更是推了人民幣一把，如果陸美貿易爭端無法化解，將演變成貨幣戰，人行可能再使力，人民幣早晚見到「7字頭」，而這也是人民幣近10年來頭一遭。

台北匯市方面，外銀交易員說，昨日外銀買匯力道明顯放大，頗有擔心遭貨幣戰拖累，先把資金匯出避險的考量在，再加上台積電等權值股陸續發放股利，更推升恐慌氣氛，短線新台幣欲強不易，但怎麼個貶法，還是要看人行態度及人民幣動向而定。

(中國時報)

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