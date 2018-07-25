論普通董事查閱權之妥適性

2018年07月25日 04:11 中國時報 本文作者為寰瀛法律事務所合夥律師江如蓉

經濟部為強化公司治理，於公司法修正草案中，提案增訂公司法第193條之1「普通董事查閱權」之相關規定，惟此一增訂條文，引發劇烈爭議。例如當公司有營業祕密爭議時，董事可否要求調閱、甚至複製公司內部相關資料，就有不同見解。

論者從公司經營者之角度，表示若公司派、市場派鬥爭，市場派只要弄一席董事進去查帳、看營業祕密、勒索、每天互告，將造成公司經營層之困擾，工商團體甚至聯名反對；也有從國安角度，如民進黨團總召柯建銘強調，此條文是標準的「中資條款」，一旦通過，中資可輕易把台灣企業的營業祕密COPY出去。

現行的證券交易法及公司法，僅賦予獨立董事、監察人、具有法律利害關係之股東或債權人具有查閱權，原因在於其具有獨立性、專業及相當之利害關係，但若修法賦予不具獨立性之普通董事，得為內部監督之角色並具有查閱權，將引發下述爭議：

一、不符公司分權模式：董事會具有一定的監察權，進而具有資訊請求權，將有違現行公司法的分權模式。監察人本須基於其專業、獨立性，而負責公司業務執行之監督及公司會計之審計。但如董事也有全面的查閱權，將喪失監察人設置之美意，與監察人之職權形成混淆、交錯，且讓董事得以掌控公司之內部資訊，將有動搖本法對公司內部監督、制衡機制之設計之嫌。

二、董事非基於監督之目的行使查閱權：如賦予董事具有查閱權，若公司股東分為兩派，即公司派、市場派，經營權的戰爭將更趨嚴重。且任何一派股東只要投票出一席董事，該董事即可查帳、取得營業祕密等，更增加股東兩派的權力鬥爭。

實務上已有許多監察人利用公司法第218條作為干擾公司經營，如修法通過後，董事亦有極大可能利用相同方式干擾公司經營權。

三、查閱權範圍過廣且不明確：依修正草案第193-1條規定，董事為執行業務，得隨時查閱、抄錄或複製公司業務、財務狀況及簿冊文件，公司不得規避、妨礙或拒絕。

但何謂「執行業務」、「查閱、抄錄或複製」、「公司業務、財務狀況及薄冊文件」皆未明文規定或解釋，致查閱範圍過大，相較於監察人於公司法第218條之權力，並無「複製公司業務狀況」之權力，但如董事有此等權力，其職權將過度擴張，有無限上綱之嫌，且致董事監查權較監察人大，混淆兩者於公司之角色與功能。

筆者以為，公司董事出席董事會作成決議，固需充足資訊，但解決方式可參考公開發行公司董事會議事辦法之規定，請求公司提供相關資訊，而非賦予普通董事查閱權，且監察人本須基於其專業、獨立性，而負責公司業務執行之監督及公司會計之審計，如賦予董事亦有查閱權，且擴張至得以複製公司文件，將喪失監察人設置之意義，且讓董事得以將手伸入公司內部，僭越監察人之權力，且修正草案未說明董事查閱文件之必要性，亦未規定董事取得資料之用途，而有造成董事濫用權力，行使查閱權為不法用途之虞。

因此，筆者認為如欲強化公司治理，不若加強公司內部工作規則之訂定、經理人之管理等內部之監察，抑或讓董事於做成決議前，得依議事辦法取得必要之資訊，而非立法賦予董事具有查閱權，反致公司經營權之爭更顯混亂，亦無法達成監督之目的。

(中國時報)