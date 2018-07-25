陸美貿易戰 台韓星傷很大

陸美貿易戰，外媒點名台灣列五大受傷國，台達電子創辦人鄭崇華（右二）表示，公司在產地做調度，讓陸美貿易戰影響降到最低。 圖為他出席活動與學生互動。 （中央社）

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中國時報
／台北報導
台商因應陸美貿易戰7策略

陸美貿易衝突升溫，外媒點名台灣名列5大受傷最重國，經濟部次長王美花不諱言，台灣對陸美貿易依存度高，受影響也較大，經濟部本月底開會研商對策，不排除納入稅負等政策工具因應。

捷克、匈牙利也中槍

《華爾街日報》點名台灣、南韓、捷克、匈牙利、新加坡等因和全球供應鏈高度整合，在陸美貿易大戰間，經濟易遭到重創。王美花指，陸美貿易戰延續下去，對台確實會有影響，目前已積極與不同業別溝通，有些業者透過純商業運作即可找到解方，部分則須由政府在機制面協助，不同產業、不同規模業者需要不同對策，將在細膩化分後，協助因應，不排除納入稅負等政策工具因應。

資誠關稅服務副總經理黃賜正則提出運用原產地文件、商品稅則檢視、「首次銷售」模式、調整供應鏈等七大策略，協助台商趨吉避凶。首先是，調整供應鏈將產能適度移轉至大陸

、美國以外國家，改變商品原產地，另台商也可考慮重新分配生產比例，降低大陸原產商品的產量。

應調整供應鏈7策略

此外，資誠依過往經驗發現，跨國企業對於產品稅則歸類平均有2至3成可能產生錯誤，建議企業可重新檢視受影響產品，藉由稅則重分類避免衝擊。

黃賜正表示，台商可運用自由貿易協定中「實質性轉型」原則，調整各國加工程度以符合原產地轉換；或於進口時提供非大陸或美國原產地證明。另外，利用關聯企業，有效管理企業在各國移轉訂價與海關的風險；同時利用「首次銷售」模式，即以大陸供應商銷售予台商的交易價格，作為進口美國時完稅價格的估價依據並計算關稅，降低貿易戰衝擊。

(中國時報)

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