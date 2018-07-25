第二波加稅清單160億美元

2018年07月25日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國貿易代表辦公室（USTR）23日表示，將就價值160億美元（約台幣4906億元）大陸商品課徵關稅的問題，於24至25日召開聽證會。新提案如果通過，面臨懲罰性關稅的大陸進口商品總價值將達500億美元。

USTR表示，這次徵稅的原因是大陸在科技轉讓、智慧財產權和創新上的不公平行為。美國總統川普上月15日宣布，將對價值500億美元的陸輸美產品徵收25％懲罰性關稅，於本月6日進行第一波行動，對價值340億美元（約台幣1兆4百億元）的大陸進口商品課稅，開啟兩國貿易戰。

美國總統川普先前表示，如果大陸對美國的關稅行動採取報復措施，美國將對另外2000億美元的大陸商品課徵關稅。他近日更揚言，正在考慮將加徵關稅的大陸產品總值追加到5000億美元。

美媒指出，美國財政部長穆努欽參加20國財長會議之前透露，他「不會減少」對所有大陸進口商品追加關稅的可能性，其說法更是提高川普對陸實現威嚇的機率。

穆努欽強調，美國政府的目標是透過讓大陸開放經濟，允許美國出口增加，來實現兩國「更加平衡」的貿易關係。他同時警告，美國公司不應該被大陸強迫分享技術。

美國副總統彭斯也於近日警告，倘若大陸繼續報復，美國不會退縮，仍將會採取強硬措施。

(中國時報)