馬哈地對台示好 證實8月訪陸

2018年07月25日 04:11 中國時報 楊明暐 ／台北-吉隆坡專訪 ／台北-吉隆坡專訪

馬哈地和黃寶慧合照，並且在馬哈地出版的回憶錄簽名。（黃寶慧提供）

馬來西亞首相馬哈地上任後首次接受台灣資深媒體人黃寶慧的獨家專訪。馬哈地指出，期望馬來西亞和台灣能維持良好的貿易關係、增加技術交流，希望追求和海峽兩岸全贏的局面。馬哈地並證實，8月份即將到大陸訪問，除了到北京，還將到杭州造訪阿里巴巴總部，推動馬、陸之間電商和數位自由貿易區的發展。

盼與台灣 貿易更頻繁

馬來西亞是台灣在亞洲最重要的貿易夥伴之一，2017年，馬來西亞是台灣第7大夥伴，雙邊貿易額高達17.6億美元，成長了24.57%。現今台灣政府積極推動「新南向政策」，對於台灣該如何深化與馬來西亞的合作，馬哈地指出，他一向不會介入他國的政策、干預政治，但期望馬來西亞和台灣能維持良好的貿易關係、增加技術交流。他希望追求和台灣海峽兩岸一個三贏的局面。

遠赴吉隆坡專訪馬哈地首相的資深媒體人黃寶慧表示，她曾經在16年前即訪問過擔任總理的馬哈地，當她出示16年前和馬哈地的合照，馬哈地馬上說，「啊！你看我那時還是黑頭髮呢！」顯示高齡93歲的馬哈地頭腦清晰反應敏捷。

可引大陸 進入穆斯林

馬哈地在接受黃寶慧專訪時強調，他就任後首先要解決的是國家負債問題，再來則要重建政府的行政秩序。對於外媒報導星馬高鐵和原先和北京達成的東馬鐵路暫停是否代表一帶一路受阻？馬哈地表示，自己很久以前就認為必須重建絲路，進一步強化與中亞、歐盟的關係，無論是以海路或陸路的方式。馬哈地表示，希望各地能加強溝通，以人流、物流進入大陸。他透露自己曾寫信給習近平主席建議可將馬來西亞做為大陸走向中亞穆斯林世界的門徑。

長壽祕訣 適量為原則

馬哈地還在專訪向黃寶慧透露了他的長壽秘訣。他表示，無論吃什麼、做什麼，以「一切適量」為原則。馬哈地平常不僅舉啞鈴、跑跑步機、騎腳踏車，更曾前往阿根廷騎馬。

黃寶慧表示，16年前採訪馬哈地是非常威嚴的形象，但這次競選時他落淚的告訴大家時間不多了，希望彌補此生最大的錯誤（當年挑了納吉接班）。年輕人現在看首相像爺爺一樣親切慈祥，到底哪一個才是他喜歡的形象？馬哈地並沒正面回答，但堅定的表示，「我只是要作好我的工作，我生命的任務，如此而已」。

(中國時報)