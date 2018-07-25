陸疫苗出包 我應主動伸援

友善列印
中國時報

大陸發生問題疫苗事件，在兩岸關係陷入僵局之際，不少獨派或深綠人士以看好戲的心態，大肆嘲諷大陸落後。人民無辜，當大陸人民因問題疫苗事件陷入慌亂之際，台灣應展現關懷與幫助的態度，爭取大陸民心，對兩岸關係才有正面效益。

疾管署副署長莊人祥昨天說，公費疫苗有限定資格，且有長期跟藥廠簽約，不會發生藥廠因供應自費排擠公費疫苗狀況。這是踏出正面第一步，如果大陸人民想自費來台施打疫苗，一有利於台灣醫院，也體現大陸人民對台灣醫療水準信心，二是兩岸一家親，大陸也不會刻意阻攔此事。

平心而論，大陸發生疫苗造假風波，台灣輿論也非常關注，再度證明在兩岸民間交流如此頻密的今天，即便大陸的民生事件，台灣也難置身事外。兩岸的醫療合作，本來就有龐大的空間，奈何兩岸官方協商中斷，許多促進醫療合作協議無法進一步商談。

即便大陸封殺我外交空間，但雙邊政府間的事，不應波及人民，尤其當大陸也興起仇台聲浪之際，縱使大陸人民對政府處理問題疫苗事件有所不滿，但他們不會容忍外界對大陸過度嘲諷，所以一切對於大陸的過度嘲笑，是該停止了。

不只如此，台灣官方還可展現氣度，表達願意提供必要協助的立場，大陸官方接不接球另當別論。但大陸人民對此表態，必是點滴在心頭，何況自費疫苗就是要自己花錢，有什麼理由不讓大陸人民來台施打？

問題疫苗其實顯示兩岸在醫療、民生與社會上，還有許多可開拓的合作空間，或許當下官方無法推動，但民間應該可以先行，畢竟每天生活中所碰到的事，其實對民眾影響最深遠，而最底層的合作，最能有助於雙方了解。

(中國時報)

寮國水壩潰堤 數千人無家可歸 北韓主動出擊 拆衛星發射場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。