陸疫苗出包 我應主動伸援

2018年07月25日 04:11 中國時報 連雋偉

大陸發生問題疫苗事件，在兩岸關係陷入僵局之際，不少獨派或深綠人士以看好戲的心態，大肆嘲諷大陸落後。人民無辜，當大陸人民因問題疫苗事件陷入慌亂之際，台灣應展現關懷與幫助的態度，爭取大陸民心，對兩岸關係才有正面效益。

疾管署副署長莊人祥昨天說，公費疫苗有限定資格，且有長期跟藥廠簽約，不會發生藥廠因供應自費排擠公費疫苗狀況。這是踏出正面第一步，如果大陸人民想自費來台施打疫苗，一有利於台灣醫院，也體現大陸人民對台灣醫療水準信心，二是兩岸一家親，大陸也不會刻意阻攔此事。

平心而論，大陸發生疫苗造假風波，台灣輿論也非常關注，再度證明在兩岸民間交流如此頻密的今天，即便大陸的民生事件，台灣也難置身事外。兩岸的醫療合作，本來就有龐大的空間，奈何兩岸官方協商中斷，許多促進醫療合作協議無法進一步商談。

即便大陸封殺我外交空間，但雙邊政府間的事，不應波及人民，尤其當大陸也興起仇台聲浪之際，縱使大陸人民對政府處理問題疫苗事件有所不滿，但他們不會容忍外界對大陸過度嘲諷，所以一切對於大陸的過度嘲笑，是該停止了。

不只如此，台灣官方還可展現氣度，表達願意提供必要協助的立場，大陸官方接不接球另當別論。但大陸人民對此表態，必是點滴在心頭，何況自費疫苗就是要自己花錢，有什麼理由不讓大陸人民來台施打？

問題疫苗其實顯示兩岸在醫療、民生與社會上，還有許多可開拓的合作空間，或許當下官方無法推動，但民間應該可以先行，畢竟每天生活中所碰到的事，其實對民眾影響最深遠，而最底層的合作，最能有助於雙方了解。

(中國時報)