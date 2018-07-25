北韓主動出擊 拆衛星發射場

2018年07月25日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

長期關注北韓動態的「北緯38度」網站23日指出，最新發布的衛星影像顯示，北韓正在拆除對飛彈計畫有重要作用的「西海岸衛星發射場」。分析指出，這是北韓領導人金恩兌現「川金會」承諾的重大舉動。

美國約翰霍普金斯大學美韓研究所旗下權威網站「北緯38度」（38 North）發布於20至22日拍攝的衛星影像，從中可看出北韓正在拆除位在平安北道鐵山郡的西海岸衛星發射場。北韓曾於2016年2月在該處發射「光明星4號」衛星，藉此測試洲際彈道飛彈。此發射場被認為是北韓推進飛彈計畫的重要設施。

美國有線電視新聞網稍早報導，平壤希望華盛頓能夠採取大膽步伐，和北韓達成停戰協議，簽署和平協定。北韓最新的拆除衛星發射場的舉動，是對外公佈實踐諾言的誠意，希望美國也能跟進。

「北緯38度」專家貝穆德茲表示，「鑑於西海岸衛星發射場是北韓整體飛彈計畫的重要環節，將它拆除是北韓（與美國）建立互信的其中一個重要措施」，而且更重要的是，組裝太空發射機具的建築和附近發展液態燃料的火箭發動機測試台也被拆除。

南韓情報官員也透露，跡象顯示北韓自20日至22日開始拆除發射場內發射塔頂端的重型吊車。

不過，另一名青瓦台人士則持謹慎立場表示，從衛星圖片中可以看出，發射場內還堆有一些建材。現在斷言北韓已經著手拆除為時尚早。

對於川金會後北韓無核化毫無進展的窘境，美國總統川普和國務卿蓬佩奧皆異口同聲地要大家保持耐心，川普也在推特上對有媒體指稱他不滿北韓去核進度過慢一事提出反駁，強調他和日本、亞洲的國家們都對無核化的進展感到滿意，痛批這些都是「假新聞」。

川普23日推文說，「北韓已經9個月沒有發射過一枚飛彈，也沒有進行核試。日本很高興，亞洲全體也是一樣。但那些假新聞老是說（新聞來源一貫不明）我不高興，因為去核化進展太慢。錯了，我快樂得不得了！」

(中國時報)