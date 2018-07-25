共諜案開庭 王炳忠再籲公開審理

新黨青年軍王炳忠（右四）、侯漢廷（右五）、林明正（右三）等人被訴違反國安法案，台北地院24日首度開庭，院外聲援群眾高喊「反獨促統，何罪之有」。(郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

新黨青年軍王炳忠等4人，被訴為對岸發展組織違反國安法案，台北地院24日首度開庭，就是否繼續境管、能否公開審理進行調查。王炳忠等人呼籲，全案無機密可言，應該公開審理以昭公信，辯護律師則說，本案如無法公開審理，就是違反公平原則、侵害人權，「刑法100條幽靈又回來了」。

北院表示，王炳忠等4人是否限制出境，及本案能否公開審理，將由承審合議庭評議後決定。

北檢偵辦陸生周泓旭共諜案，認定新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正、王的父親王進步，涉嫌利用「燎原新聞網」等吸收台灣現、退役軍人等各階層人士發展組織，依違反國安法起訴王炳忠等4人，因4人偵查中被限制出境到本月27日失效，北院昨開庭就此部分訊問檢、辯和被告4人。

庭審前，藍天行動聯盟、拔菜總部及忠義同志會等團體都到北院前聲援，群眾高喊「反獨促統，何罪之有」、「公開審判，以昭公信」。王炳忠表示，北檢起訴他們的所謂國安法，根本不涉諜報，更無機密可言，從頭到尾就是極盡羅織，扭曲正當兩岸交流，踐踏人民思想、結社自由。

他說，今年6月13日起訴記者會早就全程直播公開起訴書，如今若要再以「國安」為由祕密審判，只能說是有人心裡有鬼。庭審中，王炳忠、侯漢廷、林明正3人先後強調本案起訴書、卷宗資料，檢察官都承認沒有機密資料，全案是眾所矚目案件，應公開審理。

(中國時報)

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