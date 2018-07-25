關乎國家發展 洩密層出不窮

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中國時報
／台北報導

兩名台商因刺探蔡英文總統2016年國慶講話文稿被依違反國安法判刑；由於總統文告關係國家未來發展走向，始終是被各界所重視，刺探總統文告也不止發生一次，早在1996年前總統李登輝任內，就職演說稿就事先被日本媒體取得全文刊登。

1996年5月20日，是台灣首次直選總統就職日，就職演說非常重要，不料，被視為重要機密的演講稿竟被日本媒體事先取得，「520」當天全文照刊，還註明獨家，讓駐日單位嚇了一跳，當時總統府祕書長吳伯雄對外宣稱「洩密者形同叛國」，但這件洩密案最後查辦結果卻不了了之。

李登輝演講稿洩密事件之後，前國安局長丁渝洲特別建議前總統陳水扁將就職文告派專人保管，以免再發生洩密。不料，2004年，陳水扁任內還是發生洩密案，洩漏對象是對全民宣布的國慶文告，當時裕華彩藝公司承包印刷文告業務，公司業務組長陳懷智取得文告內容，交給台商孔祥今並被孔傳真到大陸。一審分判陳、孔兩人2月15日、得易科罰金。

除就職演說稿及國慶文告洩密，2008年政黨2次輪替的交接洩密才真的誇張，當時總統府參事室專門委員王仁炳，利用辦理交接的機會，將大批國家機密公文交給前立委助理陳品仁，輾轉帶到大陸，之後王仁炳被判刑2年定讞，並已獲假釋出獄。

法界人士指出，就職演說及文告雖最終是要向全民宣讀，且未受總統府核定為國家機密，但刑法132條中的「應祕密」是指和國家政務或事物上具有利害關係，而應保守的祕密，總統的講話內容涉及政策宣示、國家施政方向或國家定位，未公開前不易取得，所以還是屬應祕密事項。

(中國時報)

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