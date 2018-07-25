中華電揪內鬼 子公司前總座遭約談

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中國時報
／台北報導

中華電信驚傳弊案！中華電信越南有限公司前董事兼總經理張勝雄，被檢舉涉嫌在2016年間擅自與業者簽約在柬埔寨興建太陽能發電廠，事後造成中華電信損失2000多萬美金、折合新台幣6億多元，中華電信懷疑張男收受回扣，報請檢調偵辦。台北地檢署昨指揮調查員兵分8路搜索並約談張勝雄、廠商聚恆科技公司周姓負責人共5人到案，漏夜偵辦中。

檢調獲報，2016年9月，中華電信越南有限公司總經理張勝雄，明知母公司中華電信未有經營太陽能發電經驗，無力承攬興建太陽能電廠工程，卻涉嫌與聚恆科技等3家廠商簽約，計畫在柬埔寨巴域經濟特區投資興建大型太陽能電廠。

檢調調查，張勝雄所興建的太陽能電廠是在工廠的廠房屋頂上，安裝數個太陽能模塊、直、交流電力轉換器、配線箱等，並接入高壓電力網絡等發電系統，但中華電本身並沒有興造電廠的經驗。

檢調懷疑，張勝雄被中華電信調職前後，仍急與承包商及開發商簽約興造大型太陽能電廠，合約書上並保證廠房營運後的發電量，最後電廠卻蓋不出來，導致事後中華電信須認列2000多萬美元，折合新台幣約6億元的鉅額損失。

檢調不排除張勝雄疑在簽約興建太陽能電廠的過程中，接受廠商招待或收取不當利益，全案朝違反證券交易法特別背信罪偵辦。

中華電信表示，此案是由中華電信主動檢舉，會全力配合司法機關調查。

(中國時報)

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