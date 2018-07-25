咬貓惡犬 15分鐘神奇脫逃

簡舒培指出，有犬隻咬傷貓後送動物之家，卻在15分鐘內掙脫鐵籠脫逃，質疑有內鬼縱放。（簡舒培議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

北市近年頻繁發生犬咬貓事件，造成大量貓隻死亡，但議員簡舒培發現，2015年至今累積115件，除2件有開罰或勸導，其餘竟全「查無不法」，且動保處至今共捕獲7隻咬貓涉案犬隻，有3隻分別病死、被領養、收容中，另4隻竟全在動物之家脫逃，她懷疑，動物之家是否有內鬼刻意縱放？

累積上百件 僅2件開罰

簡舒培24日在議會財建部門質詢指出，許多攻擊貓的犬隻非流浪犬，而是透過集團專業訓練，被車輛運載到特定地點犯案。光是近年就有9件拍到車牌號碼，可追蹤車籍資料，但動保處和警察局竟仍草草結案，3年多來只開罰2件。

更誇張的是，動保處至今共捕獲7隻咬貓涉案犬隻，有3隻分別病死、被領養、收容中，另4隻竟全在動物之家脫逃。其中，第7隻犬隻7月初才遭捕獲，20日下午6點5分被送往動物之家，豈料15分鐘後，犬隻竟從點交室逕行脫逃。

簡舒培質疑，犬隻15分鐘內能咬斷4條鐵欄杆，且現場沒有任何血跡跟掙脫毛髮，這連人都做不到，「難道牠是金剛狗嗎？」何況點交室沒有監視器，當天除了2名救援隊員，還有1名非值班志工進入，不禁讓人懷疑動物之家已被集團滲透。

疑縱放 動保處坦承疏失

北市動保處長宋念潔坦言，內部也對這案件很質疑，後續會保全證據移送地檢署處理。至於犬隻脫逃率過高，她坦言有疏失，未來動物之家動線會與外界隔離，不會再有類似事件發生。

不只犬咬貓事件，人為虐待貓狗也層出不窮，近期有犯嫌潑灑不明液體，導致19隻街貓重傷，但議員許淑華不滿，動保處從案發至今毫無作為，全靠動保協會、民眾懸賞緝凶，現在抓到人又只開罰7.5萬元。宋念潔解釋，依現有證據只能開罰7.5萬元，後續會蒐集事證，並與醫師商討用開立重傷證明書來處理。

(中國時報)

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