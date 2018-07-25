市府連發7稿 斥中央扯後腿

2018年07月25日 01:27 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌24日舉辦政策主軸發表會，他以「新新北一千萬人的舞台」為政策主軸，批評市府鶯歌陶瓷產業、老人長照和公托、青農專案、新北表演中心、捷運等各項缺失；市府連發7篇新聞稿回擊，澄清訊息塞爆媒體LINE群組，雙方你來我往，炮火猛烈。

蘇貞昌指出，板橋的大台北新劇院13年來還是一步都沒動，一點都沒做，新莊國家電影中心12年來都是圍籬，今年雖動工，但40億的建設縮水成4億；三重至鶯歌堤外道路，任內從三重做到新莊，現任市長朱立倫8年來一寸都沒做，「問他們為何不做，理由千百個；要做，理由只有一個就是決心。」

政策改不停 無所適從

關於老人政策，中央給的7億多都用不完，退回3億多；許多家長半夜排隊排公托抽籤，朱立倫上任誓言要做70家公托中心，但目前只做了53家，市民給8年都跳票，那不用期待，換人比較快。

市府農業局、文化局、社會局、新聞局、捷運局等單位連發7篇新聞稿一一駁斥澄清。社會局反駁，中央老人政策一變再變，導致各縣市政府無所適從，六都繳回金額最多的是高雄市5億多，繳回比例最高的是台北市51％，新北市並不是有錢不會用，而是根本無法執行！

文化局反駁大台北新劇院（新北表演中心）是政治犧牲品，因中央執政的黨派之見，呼籲蘇即刻出手替市民爭取，不必等到選後。農業局回應青農問題，「感謝老縣長跟進，新北市已經在做了。」

蘇競選說明 老調重彈

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群痛批，蘇的競選主軸說明會，有近半數時間是「回憶錄」，毫無新意，老縣長甚至選擇性遺忘當初自己背棄台北縣，跑去選台北市長。

蘇競選辦公室發言人黃韋鈞回嗆，蘇提出新北市的願景，也同時刺激市府的行政效率，一天連發7篇新聞稿回應，大概是市府有史以來最有效率的一天了。

(中國時報)