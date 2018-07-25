桃議員爭取 台鐵設3臨時站

2018年07月25日 01:27 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

爭取臨時站！台鐵地下化時程將延宕，不過包括民進黨市議員呂林小鳳、黃傅淑香及國民黨市議員蘇家明、舒翠玲等人聯合爭取中路臨時站、永豐臨時站及中原等3站，先讓民眾可以免去要到中壢或桃園火車站的通勤時間，也能紓解內壢火車站的壓力，副市長游建華表示，會先納入綜規討論議案。

蘇家明表示，推動鐵路地下化，前交通部長賀陳旦在立法院答詢時，說還需要2年的時間才有辦法開工，計畫預計增設5座車站，包括鳳鳴、國際路、永豐、中原大學與平鎮站等，全長18公里，「將減少高架橋、地下道各8座與20個平交道」。

舊站都更 設站遙遙無期

既有桃園、內壢與中壢車站將採都市更新，其餘通勤站也要發展特色，但隨著計畫的延宕，設站時間也遙遙無期，呂林小鳳、黃傅淑香及蘇家明詢問市府是否可以向中央交通部跟鐵路局爭取，先行增設國際路、永豐、中原大學等3站。

刷卡進出 減少人員需求

呂林小鳳、黃傅淑香表示，讓普通車跟短程的區間車停靠，可以智慧車站的方式設計，只需要刷卡進出，減少人員的需求，提供桃園到中壢間數10萬居民便捷的交通，無須每天跋涉到桃園或中壢車站。舒翠玲表示，若平鎮站有所變更，也要知會地方人士，她也支持先設中原臨時站。

捷運工程局長陳文德表示，現階段設置平面臨時車站，提早供民眾使用固為美意，不過還需再考量用地取得、建物拆遷、臨時軌線型、周邊聯外道路、地下化施工經費增加以及交通黑暗期延長等後續連動影響。

捷運局將儘速與交通部鐵道局溝通，將此意見納入綜合規畫議題研究，在不影響原規畫下，提供市民最佳服務。

(中國時報)