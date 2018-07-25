助推綠能 華南220億資金上陣

2018年07月25日 01:27 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

響應推動綠能科技產業，220億元專案資金上陣！台中市長林佳龍24日與華南銀行董事長吳當傑簽署合作備忘錄，他表示，市府鼓勵企業加熱設備改用天然氣，但轉換需成本，這筆專案貸款猶如「及時雨」，協助加速更新，也有利於改善空汙。

簽署合作備忘錄 專案貸款

華南銀行挹注220億元專案資金，協助台中市在地公司以優惠貸款購（建）置太陽能發電設備及升級企業加熱設備，林佳龍與華南銀行簽署「華南銀行綠能產業暨企業加熱設備升級專案貸款合作意向書」，包括台中市經發局長呂曜志、華南銀行副董事長林知延等出席。

林佳龍說，市府提供補助，協助企業升級加熱設備、轉換鍋爐燃料，再搭配綠能產業暨企業加熱設備升級專案貸款，華南銀行與中小信保基金將以綠能產業200億元及企業加熱設備升級20億元提供專案貸款，帶動民間綠能發展。

雙管齊下 全面改善空汙

台中市推動綠能發展，林佳龍強調，空汙來源中的固定汙染源，其中約一半來自台中火力發電廠，另一半來自鍋爐以燃燒重油為主的工廠，推動燃料改為天然氣，市府提供補助也規畫退場機制，雙管齊下，全面改善空汙。

吳當傑表示，台中市是台灣精密機械工業重鎮，有眾多精密機械廠商，市府善用日照條件，推動在工業區發展太陽光電，全台最大的屋頂型太陽能電廠就位在中科園區，華南銀行提供專案貸款，協助發展太陽光電，也響應政府綠能科技產業政策。

(中國時報)