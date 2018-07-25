攝影擅闖 水雉孵育遭破壞

2018年07月25日 01:27 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

攝影人不自重，引發水雉復育危機。台南官田近年來復育水雉有成，尤其是水雉生態教育園區，可以觀察到水雉的繁衍及生態，也成為很好的環境教育場域。但復育18年來，卻首次面臨巢穴中的蛋及雛鳥都全軍覆沒的情形，起因是部分攝影人士竟然直闖棲地，為了取景方便破壞環境，也侵擾水雉安寧，令園區人員傻眼，除了報警，也將部分區域圍起封鎖線，禁止人靠近。

割草闢道 雛鳥不翼而飛

園區主任李文珍說，近年來復育出現成效，水雉都能成功下蛋繁殖，也吸引許多愛鳥及攝影人士前來觀賞。原本保持距離相安無事，但5月開始，第二賞鳥亭棲地有個巢穴孵出雛鳥，同時間雄鳥又在附近再築一巢，拍鳥人為了近距離拍攝，竟持刀割草，開闢出一條便道，園區人員巡視發現時，巢中雛鳥及蛋都不翼而飛，雄鳥疑似遭到驚嚇，也不知去向，經調閱監視器才發現棲地遭人入侵。

李文珍表示，其實這樣的行為已經不是頭一遭，日前園區也出現為拍攝白頭翁雛鳥，任意修剪樹枝的案例，民眾被抓包後，還不認為自己有錯。部分沒有公德心的攝影人士為了自己眼中的「美景」，扛著器材就往「禁區」闖，也不管會不會嚇到鳥類等動物，為了私欲完全不顧鳥兒死活，園區也只好拉出封鎖線，雖然不美觀，還有參訪民眾問「發生什麼意外嗎？」但為了水雉著想，也不得不如此。

器材先進 生態觀念薄弱

資深生態攝影師黃永豐表示，現代人器材越用越好，但尊重自然的觀念卻十分薄弱，他曾為了拍攝難見的迷途候鳥，喬裝埋伏多日，看到鳥兒出現時，雖然興奮，但連大氣都不敢喘一口，也怕製造出的聲響嚇到鳥兒，能夠目睹生態奇景，比按下快門更為重要且珍貴，對於這些害群之馬的行為，他頻頻搖頭，希望同好能發揮公德心，愛護自然環境。

(中國時報)