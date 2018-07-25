旗津打造長照島 照護銀髮

高雄市立旗津醫院提出「長照島」計畫，24日舉行社區照護整合中心揭牌儀式。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

旗津地理位置「不山不市」，人口外移嚴重，老年人口逾15％，更出現老老互相照顧現象，但當地缺乏長照機構。高市旗津醫院24日宣布啟動「旗津長照島」計畫，從醫院為出發點，設立高齡整合門診，連結在地資源、高醫體系經驗，全方位守護銀髮族。

成立高齡整合門診

旗津醫院社區照護整合中心昨日揭牌，院長張哲銘表示，長期照護不是為了利潤，而是以服務為出發，未來將逐步拓展當地長照2.0的17項業務，有賴醫院、學校、友院及地方里長鼎力扶助，讓服務越做越廣及紮實，並成為全國標竿。

社區健康促進室主任簡淑媛提及，旗津年輕人口流失，照顧者缺乏，老年人多半自己照顧自己，或是老老互相照顧，醫院設置高齡整合門診列為長照服務一環，以周全性評估，提供及轉介高齡者適宜長照服務，更連結社區力量、高醫體系資源，落實在地老化目標。

落實在地老化目標

衛生局副局長蘇娟娟說，照護整合中心成立後，可提供患者從住院到出院及後續社區照護，使長者在社區能健康活化，延緩其老化、讓他們更健康，更可為家庭照顧者提供最佳照顧技術及獲得喘息機會。

據統計，旗津區近2.9萬人，老化速度成長至15.2％，逾4000多人。

高雄醫學大學副校長余明隆說，旗津沒有在地長期照護機構，未來希望突破法令限制在旗津醫院成立長照機構，持續推動在地醫療、在地照護。

(中國時報)

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