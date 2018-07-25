賴揆酸公托小確幸 朱嗆台南無建樹

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中國時報
／新北報導

行政院長賴清德日前指新北市的國民運動中心、公托中心政策只是「小確幸」，新北市長朱立倫24日回嗆，賴院長過去執政的台南一座公托也沒有，國民運動中心也還沒完工，這不是小確幸，是政府的大任務 ，賴院長口中的大型建設，新北市捷運三環三線已經投入1000多億，請問台南有任何捷運建設？

賴清德日前在宜蘭縣視察蘇花改交通建設受訪時表示，前北縣長蘇貞昌過去的政績都是關鍵性且重大的建設，至於前新北副市長侯友宜提出的國民運動中心與公托中心只是小確幸，完全不能在同一程度上比較，此言一出引發各界議論。

朱立倫24日在市政會議指出，對所有家長來說，公共托育中心是市府非常重要工作，國民運動中心也是市民可享受到，非常重要的公共建設，投入的資源也不在少數，且市民滿意最高。

新北市短短7年多完成12座國民運動中心與公園，很快第13、14座都要完工；公共托育中心現在53所 將要達到60所，這些過去賴院長執政的台南市都沒有。

朱立倫說，賴院長口中的大型建設捷運三環三線，新北市已經投入1000多億，請問台南有任何捷運建設嗎？新北市這幾年也蓋了30幾座橋梁、60幾條道路，都是有數據、有真正資料可依據的，這些算不算院長口中的大建設，市府努力的成果市民可以看到，政府的責任就是趕快完成民眾需要的事。

(中國時報)

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