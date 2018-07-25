桃市公車載客成長爆量？藍諷太神奇

2018年07月25日 01:27 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市市區公車運量大幅成長1年運量爆量成長84.14％，遭國民黨議員諷刺「傑克這太神奇了」，質疑交通局是怎麼辦到的，買一送一政策「變相」優惠措施，還膨脹到無法想像地步，國民黨團表示，鄭市長4年前競選時提出的公車無條件8公里免費政見「跳票」不說，自從實施公車8公里乘車優惠方案後，桃園市的市區公車載客量就爆量巨幅成長，根本不合理，讓搭乘公車似乎成「全民運動」。

「這麼高的載客運量及成長率是怎麼來？」劉茂群議員指出，市區公車載客量成長率近幾年5都（不含台南市）都不理想，有些還負成長，以2015年為例，台北市負7.96％，連桃園市也負成長1.43％，台中市當年實施8公里免費載客成長率拉高到8.16％。

2016年5都僅微幅成長，新北0.78％、台北0.35％、桃園2.56％、台中1.76％、高雄-2.34％，2017年運量成長率新北0.47％、台北0.33％、台中甚至-0.5％，高雄1.99％，唯獨桃園超量成長幅度來到驚人的84.14％。

謝彰文指出，5年前交通部所做的調查發現桃園市大眾運輸工具包含台鐵、高鐵、計程車…等使用率14％，市公車使用率慘不忍睹僅有4.7％而已。

交通局表示，原97條公路路線移撥給市公車，路線合計167條，2017年總載客人數才會因此爆量成長，同時88條免費公車載客人數計入，才會有此數據。

(中國時報)