台中南屯知高橋 改建完工

2018年07月25日 01:27 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

連接台中工業區與市區的「知高橋改建工程」，24日舉行通車祈福典禮。耗時3年多、斥資近5億元的知高橋，將改善國道1號高速公路、台74號快速道路、環中路等與工業區與市區的交通瓶頸，兼具防洪功能。

知高橋長222公尺、寬35米，造型融入地方特色，橋上鋼骨結構為鷺鷥飛翔圖樣，人行道護欄是麻芛圖樣，橋名柱以穿山甲為景觀意象，連人行道地磚也是穿山甲鱗片造型一片片連接起來，非常有特色。

建設局長黃玉霖指出，知高橋也是4年來首座8線道橋梁，對市區往返工業區的交通改善有很大幫助，橋面以100年防洪線來設計，也大幅減少橋墩數量，配合水量方向調整。

台中市長林佳龍說，知高橋是進出台中東西的要道，改建期間克服筏子溪跨溪挑戰，不僅讓交通大幅改善，也兼具防洪治水，尤其橋墩上融入穿山甲、白鷺鷥等在地文化意象，是別具有特色且多功能的大橋。迎接花博到來，知高橋水岸旁的空地也將綠美化，進出台中時可看到小花海。

林佳龍指出，未來全市交通改善，兼具治標與治本，將以台74號快速道路做為骨幹，連接國道1、3、4、6號等多條高速高路，預計4年內逐一完工，包括國道4號豐潭段、國道1號大雅交流道連接台74號快速道路、中科路跨越環中路進水湳轉運站及多條匝道。台中處於大建設中，難免造成交通不便，完工後將帶來更便利交通。

(中國時報)