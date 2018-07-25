記憶漂流 大學生導戲紀念亡友

鄭喻升（右）用舞台劇方式對已逝同學Tank表達思念之情。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

「為紀念才剛升起卻又迅速殞落的新星」，一場名為「記憶漂流」的舞台劇將於8月2日起，一連2天在屏東青年學院演出，導演鄭喻升指出，故事原型是關於高中同學的故事，在他升上大一的第一天因車禍而身亡，想要藉此告訴他「我們都還記得你」。

鄭喻升說，已逝的Tank高中就是熱舞社風雲人物，雖然滿嘴幹話，但總是為友人默默付出，只要發生事情第一個出來挺的一定是他；無奈在大學第一天就因車禍送醫不治，父母為他辦得告別式，來自各熱舞社團成員以舞蹈送他最後一程。

意外發生已3年，但他的樣子一直存在大家腦海，就讀文化戲劇系的鄭喻升去年著手撰寫劇本，今年暑假找來6名演員，自編自導這齣舞台劇，每天排練7、8小時，期待呈現這故事的樣貌。

「其實一個人的存在與否取決於記憶」，參與演出的同學薛少瑜說，劇情從3個同班同學相約去墾丁開始，其中有一個人因故缺席，事後卻再也見不到他，「忘了也是一種不存在的表現」。

現場共有60個座位，已將前排貴賓席保留給Tank家人。青年學院主任于宗永表示，戲劇演出是一種治療，鼓勵他們將對同學的愛轉化成行動，用另一種方式來紀念。

鄭喻升說，這些年來，經過某些地方就會想念這個人，若他知道有這齣戲，他一定會說「哇靠，那麼屌！」，其實只是單純想說，「我們始終沒有忘記你」。

(中國時報)

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