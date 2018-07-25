悠遊卡嗶進沖繩跳票 議員痛批

2018年07月25日 01:27 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

悠遊卡公司4月底宣布與日本方合作，最快7月持悠遊聯名卡可嗶進沖繩都市單軌電車，讓不少旅客引頸期盼。不過，悠遊卡公司董事長林向愷24日在議會坦言無法兌現，最快要等2020年，議員痛批，時程一下延後2年，落差實在太大，也提醒柯市府不要到了選舉就畫大餅、說大話。

去年到沖繩觀光的台灣旅客有80萬人次，悠遊卡公司看準商機，原與沖繩都市單軌電車討論合作，預計7月開放民眾持悠遊聯名卡在沖繩搭電車，不僅搭車便利，也可減少民眾回台後日幣銅板無法兌換的損失。

不過，林向愷昨在交通委員會指出，原本相關法令和技術都已克服，無奈沖繩電鐵6月1日告知，需配合日本政府優先整合境內10張IC交通卡政策，暫不與境外交通卡合作，因此悠遊卡嗶進沖繩被迫喊卡，至少要等到2020年。

議員陳彥伯質疑，時程一下延後2年，落差實在太大，2020年東京將舉辦奧運，國人到日本旅遊人次會大幅增加，是否能爭取在奧運前上線，甚至擴大到全日本電車都可使用悠遊卡？

林向愷說，無法確定日方2020是否能整合完畢，不過相關技術沒問題，只要經日方同意，3個月內可以上線。至於擴大到日本全境，因所有電車閘門都得修改，「這不太可能」，會先以沖繩為目標。

另外，陳彥伯、潘懷宗也質疑，台北市長柯文哲力推電子支付，放話2年內要消滅銅板和紙鈔，但傳統市場使用攤商僅1.8％，商圈推動成效也不佳，應回去告訴柯P，不要到了選舉就畫大餅、說大話，這會讓執行單位困擾。

林向愷坦言，目前民眾仍習慣使用現金，要做到消滅紙鈔和銅板「很高難度」，但公司會努力推動。

(中國時報)