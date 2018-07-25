新竹市兒童影展 連播26天

新竹市兒童影展將於8月4日到8月29日在影像博物館一連舉行26天，邀請親子欣賞40部國內外影片。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

為讓孩子度過充實又快樂的暑假，新竹市政府要連續26天邀請親子看電影！「新竹市兒童影展」將於8月4日到8月29日在影像博物館一連舉行26天，共計將播映40部國內外影片、72場次電影、4場兒童劇以及4場戶外放映，市府24日歡迎親子一起來看電影。

副市長沈慧虹表示，今年兒童影展特別以「勇氣」為主題，規畫了包括「勇氣」、「台灣囡仔」、「教室出走」、「發現世界」、 「異想天開」及「遇見怪．獸」等6大單元，精選了美、日、法、韓、比利時、荷蘭、挪威、冰島、哥倫比亞等16國經典名片，包括32部長片，44部短片。兒童影展室內放映場次及兒童劇場採購票入場，每張20元。

另，為鼓勵市民走出戶外，讓大人回憶兒時看露天電影的歡樂氣氛，也讓孩子在星空下無拘無束地看電影，特別安排4場戶外放映場次，分別於8月5日、11日、19日及25日晚上7點，在樹林頭公園、赤土崎公園、香山延壽宮及香山國小等處，放映《CAR3閃電再起》、《可可夜總會》、《萌牛費迪南》及《酷寶：魔弦傳說》4部熱門動畫影片，全部免費自由入場。

最受小朋友喜愛兒童劇場，今年增為4場，邀請「鞋子兒童劇團」、「九歌兒童劇團」、「無獨有偶劇團」帶來《泡泡口香糖》、《小寶歷險記》、《小丑與公主》及《泡泡兒童醫院》等演出。活動詳情與購票方式可至官網http://www.hccfilmfestival.com查詢。

(中國時報)

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