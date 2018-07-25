牛稠山推廣蓮藕 吸引青年回鄉

盛夏天氣炎熱，藕農需穿著悶熱的青蛙裝，下田採收蓮藕，相當辛苦。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

「吃蓮藕消暑」蓮藕自古有清熱生津的作用，是天然的消暑聖品。嘉縣民雄鄉牛稠山（山中社區）是種蓮重鎮，因人力短缺，種植面積逐年減少，山中社區發展協會透過體驗小旅行，全力推動在地產業，未來預計推出12道蓮藕風味料理，讓大家更了解社區，吸引年輕人回流。

民雄鄉牛稠山一帶有許多蓮田，種植面積極盛時期曾達100多甲，產量占全國3分之1；近年因農村人口嚴重老化、人力短缺，逐年減至目前約60甲。

蓮藕農鄧素玉表示，盛夏天氣炎熱，只能利用清晨或夜間採收蓮藕，又要穿著悶熱的青蛙裝，相當辛苦，年輕人普遍都不願回鄉種蓮藕。

鄧素玉還提供「農家小撇步」說，夏天下田回家若有輕微中暑跡象，會喝沙士加蓮藕粉，相當解熱；蓮藕的料理方是非常多樣，鹹甜皆宜，也可做成蓮藕粉泡茶，天然健康又消暑。

山中社區發展協會為推廣蓮藕，除舉辦農村體驗小旅行外，也開發蓮藕相關特色料理，由東吳高職餐飲科教師黃聖潔、黃祝眉，指導社區媽媽們用蓮藕當主角，端出一道道佳餚。

菜餚從食材挑選到取名皆富有巧思，山中社區發展協會總幹事陳建興介紹，由蓮藕片、南瓜、香菇、青花菜及秘密武器起司所烹飪而成的「仙藕奇緣」，除賣相好看外，口感也相當豐富、美味。

陳建興說，預計開發12道蓮藕料理（包含2道消暑甜品），將在9月時結合體驗小旅行及紀錄片《老鷹之手》放映，做一系列推廣活動，也預定與鄰近國中合作培訓導覽員，由在地學生介紹自己家鄉的產業，藉此形塑地方產業形象，促進產業未來發展，吸引年輕人回鄉種蓮藕。

(中國時報)

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