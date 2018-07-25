大巨蛋都審幹事會 聚焦交通、建築法規

2018年07月25日 01:27 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

大巨蛋上月底重新遞件，重啟都審相關程序，北市府昨（24日）舉行都審幹事會，會議聚焦防災避難、大客車交通規畫、建築技術規則等議題，但當地新仁里長吳建德不滿遠雄提案內容大同小異，呼籲市府不要再拖下去，盡快進入都審大會。都發局表示，依規定遠雄重新遞件須經都審幹事會、大會等程序，預計8月底舉行都審大會審議。

大巨蛋都審大會原訂4月3日舉行，但遠雄認為建築技術規則97、127條非都審討論範疇，3月底申請撤件，事後遠雄高層多次與市府開會研議，雙方依舊無共識，遠雄上月底前重新遞件，全案昨3度進入都審幹事會議討論。

遠雄此次提案內容無太大調整，唯獨大客車上下車處提出大巨蛋園區東側、靠忠孝東路以及松山文創園區北側倉庫區鄰近菸廠路，但文化局認為，松菸倉庫區白天有上下貨需求，無法開放大客車停放，若晚間有活動需求，須提前提報交維計畫審議。

此外，遠雄、北市府爭論多時的建築技術規則97、127條，建管處認為，遠雄依規定須修正，若有疑慮應報請內政部釋疑；遠雄發言人楊舜欽表示，遠雄堅持建築技術規則不該在都審大會討論，若中央願意協助最好。

楊舜欽表示，上次撤件是因為建築技術規則問題，無關提案內容，針對幹事建議修正內容會參考，一切按照程序辦理。

(中國時報)