大巨蛋都審幹事會 聚焦交通、建築法規

友善列印
中國時報
／台北報導

大巨蛋上月底重新遞件，重啟都審相關程序，北市府昨（24日）舉行都審幹事會，會議聚焦防災避難、大客車交通規畫、建築技術規則等議題，但當地新仁里長吳建德不滿遠雄提案內容大同小異，呼籲市府不要再拖下去，盡快進入都審大會。都發局表示，依規定遠雄重新遞件須經都審幹事會、大會等程序，預計8月底舉行都審大會審議。

大巨蛋都審大會原訂4月3日舉行，但遠雄認為建築技術規則97、127條非都審討論範疇，3月底申請撤件，事後遠雄高層多次與市府開會研議，雙方依舊無共識，遠雄上月底前重新遞件，全案昨3度進入都審幹事會議討論。

遠雄此次提案內容無太大調整，唯獨大客車上下車處提出大巨蛋園區東側、靠忠孝東路以及松山文創園區北側倉庫區鄰近菸廠路，但文化局認為，松菸倉庫區白天有上下貨需求，無法開放大客車停放，若晚間有活動需求，須提前提報交維計畫審議。

此外，遠雄、北市府爭論多時的建築技術規則97、127條，建管處認為，遠雄依規定須修正，若有疑慮應報請內政部釋疑；遠雄發言人楊舜欽表示，遠雄堅持建築技術規則不該在都審大會討論，若中央願意協助最好。

楊舜欽表示，上次撤件是因為建築技術規則問題，無關提案內容，針對幹事建議修正內容會參考，一切按照程序辦理。

(中國時報)

牛稠山推廣蓮藕 吸引青年回鄉 台大新竹分院動土？ 議員嗆混淆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。