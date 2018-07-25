台大新竹分院動土？ 議員嗆混淆視聽

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市議會不滿市府向市民宣布台大醫院新竹分院用地動土新聞，混淆視聽，要求市府相關單位24日在臨時會中專案報告，但多位議員聽完後仍不滿表示，根本沒說到重點，「最後一哩路還很長」，前議長鄭成光更表示，問題是在提升醫療品質而非擴院。

新竹市政府相關局處昨天至市議會進行台大醫院新竹湳雅院區市地重畫工程相關問題專案報告，都市發展處長吳堂安表示，今年7月20日與立委柯建銘、台大副院長孫瑞昇會議時，孫瑞昇再次說明台大醫療體系與市府合作共同完成湳雅院區擴院計畫是不變的目標，並在日前檢送擴院進度表等相關文件予市府，以利早日完成湳雅院區擴院計畫。

他指出，市府衛生局近期將簽署湳雅分院擴院計畫MOU備忘錄，共同推動新建計畫，並協助依據「各級政府機關互相撥用公有不動產的之有償與無償畫分原則」，協助辦理無償撥用市有地予台大，做為院區使用。

但包括議員張祖琰、顏政德都認為目前土地到底有償還是無償撥用都沒談妥，最後一哩路到底由何而來？且MOU到底是簽了什麼？為何明明遙遙無期的工程，還要發布混淆市民的新聞？市府還是要說清楚。

前議長鄭成光則表示，台大用地吵了兩任市長共9年，到現在還在吵有償無償的事，該地其中1塊就是無法無償撥用啊，要追究根本，其實問題是在提升醫師素質、醫療品質。

議長謝文進也表示，台大近日已表示他們沒有錢可以有償購地，等同是宣告台大擴建案一點進展都沒有，更何況是簽訂MOU，還早得很，他要求市府積極一點，不要應付式作為，造成鄉親的誤會跟困擾。

(中國時報)

大巨蛋都審幹事會 聚焦交通、建… 李昂「好想嫁」 紅眠床贈興大收…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。