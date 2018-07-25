台大新竹分院動土？ 議員嗆混淆視聽

2018年07月25日 01:27 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市議會不滿市府向市民宣布台大醫院新竹分院用地動土新聞，混淆視聽，要求市府相關單位24日在臨時會中專案報告，但多位議員聽完後仍不滿表示，根本沒說到重點，「最後一哩路還很長」，前議長鄭成光更表示，問題是在提升醫療品質而非擴院。

新竹市政府相關局處昨天至市議會進行台大醫院新竹湳雅院區市地重畫工程相關問題專案報告，都市發展處長吳堂安表示，今年7月20日與立委柯建銘、台大副院長孫瑞昇會議時，孫瑞昇再次說明台大醫療體系與市府合作共同完成湳雅院區擴院計畫是不變的目標，並在日前檢送擴院進度表等相關文件予市府，以利早日完成湳雅院區擴院計畫。

他指出，市府衛生局近期將簽署湳雅分院擴院計畫MOU備忘錄，共同推動新建計畫，並協助依據「各級政府機關互相撥用公有不動產的之有償與無償畫分原則」，協助辦理無償撥用市有地予台大，做為院區使用。

但包括議員張祖琰、顏政德都認為目前土地到底有償還是無償撥用都沒談妥，最後一哩路到底由何而來？且MOU到底是簽了什麼？為何明明遙遙無期的工程，還要發布混淆市民的新聞？市府還是要說清楚。

前議長鄭成光則表示，台大用地吵了兩任市長共9年，到現在還在吵有償無償的事，該地其中1塊就是無法無償撥用啊，要追究根本，其實問題是在提升醫師素質、醫療品質。

議長謝文進也表示，台大近日已表示他們沒有錢可以有償購地，等同是宣告台大擴建案一點進展都沒有，更何況是簽訂MOU，還早得很，他要求市府積極一點，不要應付式作為，造成鄉親的誤會跟困擾。

(中國時報)