保存台南文資 已出專冊27輯

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中國時報
／台南報導

台南以「文化首都」立市，擁有豐富有形、無形文化資產，由於多數人對於文化資產是陌生且感覺生硬，台南市文化資產管理處為了讓更多民眾親近文資，透過出版便於閱讀的專冊，記錄、保存兼推廣，已接連出輯27冊。

台南市文化資產處自2014年起，陸續發表「大台南文化資產系列叢書」各輯，邀請各領域學者、專家針對不同文化資產，圖文並茂完成通俗、易讀的文史資料庫，內容兼具知識性與可親近性，揮別文史等於生硬的刻板印象，盼藉由專書引領讀者感受古蹟文物與在地風俗信仰。

今年出版《大台南文化資產叢書》第5輯，包含《大天后宮》、《臺南地方法院》、《公親寮清水寺天子門生陣》、《永吉吉安宮天子門生陣》及《港墘港興宮天子門生陣》，涵蓋有形與無形文化資產、傳統漢人宗教信仰與日治時期官署建築，呈現台南歷史文化多樣面貌。

書寫《臺南地方法院》的吳建昇說，地方法院命運多舛，書中呈現歷史跟建築現況，尤其，它一度遭拆除，最後卻幸運成為台灣第一批被保留的日治時期古蹟，中間經歷許多波折，最終順利保留下來，彰顯了台南對古蹟的重視。

文資處表示，歷年發表的文資叢書深度描繪重要文化資產保存刻不容緩，《公親寮清水寺天子門生陣》、《永吉吉安宮天子門生陣》及《港墘港興宮天子門生陣》作者陳志昌長期觀察記錄，點出「音樂性文陣的養成緩慢，人才流失速度快」問題，書寫保存台南文化同樣重要。

(中國時報)

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