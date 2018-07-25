興中國中行政大樓 移慈心華德福使用

2018年07月25日 01:27 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

慈心華德福與興中國中的校舍使用爭議將告一段落？宜蘭代理縣長陳金德24日在縣務會議上裁示，興中國中必須在開學前將行政大樓騰出來撥給慈心華德福使用，並要求即將轉任為蘇澳國中校長的楊乃光將這事情辦好再報到；陳金德強調，縣府是基於教學及辦學的政策需求做合理調配，不會影響興中國中學生的受教權益。

宜蘭縣政府公辦民營的慈心華德福因校舍不足，傳出縣府擬將興中國中停辦，轉做慈心華德福教育實驗高中校地，因反彈聲浪極大，縣府改以借用興中國中的一棟行政大樓給慈心華德福使用，但仍引發強烈批評，已退休校長鄭文嵐更公開撰文譏諷陳金德是「宜蘭王」，質疑陳金德與慈心華德福創辦人張純淑因有師生關係，獨厚慈心華德福。

縣府教育處長陳正華24日在縣務會議上提出評估報告指出，興中國中校舍所有權人是縣政府，教育處為管理單位，學校則是使用單位，縣府本就有權力決定餘裕的校舍該如何使用，且這項校舍調配安排，可以達到讓興中國中免於廢裁校的風險、空間使用效益提升、軟硬體改善等多項正面效果。

陳金德會後裁示，受少子化影響，興中國中剩下6個班級（另有1班資源班），現有校舍的空間是足夠，因此在不影響學生權益，請興中國中在開學前將行政大樓騰出來撥給慈心華德福使用。

(中國時報)