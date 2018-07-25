北港遊客中心 三輪車行動宣傳

北港遊客中心結合戲院文化，推出「三輪車行動遊客中心」。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣北港鎮北港遊客中心以10角水塔改建而成，是全台唯一的古蹟遊客中心，24日推出「三輪車行動遊客中心」，仿造早年戲院的廣告三輪車，機動遊走北港大街小巷，重現早年戲院文化，同時更便捷的提供旅遊資訊。

北港鎮水道頭文化園區內，保留1座日據時代10角水塔，造型獨特全台僅此1座，雲林縣政府加以整修，保留木質門窗、鐵鑄柱子等懷舊元素，規畫做為北港遊客中心，成為遊客票選最具特色的遊客中心，本身也是極受歡迎的景點。

遊客中心負責人蔡享潤表示，為了讓10角水塔遊客中心發揮更大的功效，他特別以早年的戲院廣告三輪車為藍圖，打造三輪車行動遊客中心，車上還有廣播器與3面看板，穿梭大街小巷告知大家各種藝文活動訊息。

蔡享潤說，三輪車行動遊客中心同時也是一種戲院文化，50年代電視尚未普，戲院可說是各鄉鎮的休閒娛樂中心，當時各地電影院林立，北港鎮即有大復、北港、國宮、振興等4家電影院，各戲院廣告三輪車四處可見，如今全都淹沒在時代的洪流之中。

三輪車行動遊客中心一推出即引起廣大迴響，吸引許多年輕遊客拍照留念。遊客們表示，網路時代廣告車已很少見，三輪車改造的行動遊客中心充滿復古風，配合10角水塔改造的遊客中心，讓時空彷彿回到50年前，極具宣傳效果。

(中國時報)

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