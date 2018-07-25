質好量佳 公館紅棗王出爐

公館鄉農會總幹事韓鴻恩（右起），與評鑑獲特等獎即紅棗王的青農邱俊閔等人，攜手行銷紅棗。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣公館鄉擁有國內唯一紅棗專區，今年天佑棗農躲過颱風侵襲，收成情況不錯，農會24日辦理紅棗評鑑比賽，有41人參賽，全數都經過374種農業殘留零檢出才能進入複賽，品質難分軒輊，最後由獲得第三屆百大青農的邱俊閔就得紅棗王殊榮。

評鑑結果，除邱俊閔獲特等獎紅棗王之外，另有頭等獎吳文欽、二等獎劉森耆、三等獎劉德煥，優良獎有吳炳樟、張文光、張松起、江宥錦、徐立明、林盈鑫、黃永輝等7人。

公館鄉農會表示，24日舉行的紅棗鮮果評鑑競賽，全縣41位棗農經過374種農藥殘留檢驗要完全零檢出才進入複賽，由於今年紅棗質好量佳，競賽進入白熱化。

在農業殘留檢驗嚴格把關外，評審成員有行政院農業委員會農糧署、苗栗區農業改良場的專家參與，依紅棗的包裝管理、重量、果實大小、果形外觀、果實著色程度、甜度、肉質與風味逐項評分，獲選的紅棗王實至名歸，預定28日在紅棗產業文化節活動時頒獎，屆時消費者也可以在公館鄉農會購買「紅棗王」的紅棗鮮果。

農會總幹事韓鴻恩表示，每年大暑過後就是紅棗鮮果的產季，紅棗又稱水果中的紅寶石，除了紅棗乾是國人食補聖品為消費者所知，經過近幾年的推廣，消費者也認識了紅棗鮮果，鮮果口感脆又甜，含有豐富的維生素C。農會也推出趣味影片為棗農行銷，更推出類似檳榔盒的紅棗新包裝，取名「台客聖品」，深獲消費者青睞。

(中國時報)

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