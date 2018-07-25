防酒駕宣導 波麗士大人上菜秀

2018年07月25日 01:27 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

因應觀光旺季，澎湖縣警察局擴大交通安全宣導，創新「菊島交通安全導覽地圖」、「防酒駕宣導標語小卡片」打頭陣，加強重要路口查察並深入餐廳勸導，巧思創意上演上菜秀，贏得最熱烈掌聲。

警察局交通隊統計發現，正值澎湖旅遊季遊客人潮多，近期縣內交通事故及交通違規案件以觀光客涉入最多，肇事原因包括：疲勞駕駛、車動態追撞、併排聊天、酒後駕車、闖紅燈、未戴安全帽、逆向行駛等，尤其案件數更有增加趨勢。

為降低事故傷亡及違規情事持續發生，交通隊調查分析觀光客易肇事路段、時段及肇事原因，精心製作「菊島交通安全導覽地圖」，指示巡邏員警針對觀光客加強攔檢發送宣導。

摺頁地圖除了導覽介紹全縣各旅遊景點、聯外縣道及馬公市區道路，也特別臚列易發生事故的路段路口，送上交通安全小叮嚀，呼籲多提高警覺。

警察局指出，車禍肇事以酒駕傷害最嚴重，澎湖縣今年度已發生2件酒駕肇事死亡事故，因此持續加強取締酒後駕車刻不容緩，為落實事先預防重於事後取締，也推出新創舉「防酒駕宣導標語小卡片」。

交通隊特地走訪各餐廳、小吃部，警察們變身餐廳服務生，親手端菜上桌送上最貼心的叮嚀，菜盤上附贈防酒駕宣導標語小卡片獲得熱烈肯定，顧客們好感激。

(中國時報)