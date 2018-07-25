猛宣傳 長青團挨轟政策買票

2018年07月25日 01:27 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰逼近，台北市長柯文哲為挽救因取消重陽敬老金引發年長者不滿，也積極透過其他措施補救，觀傳局主導的「樂活長青遊台北」團遭議員厲耿桂芳痛批，出車時間持續至選前1個月，且遊覽車上不斷播放柯市府政績，形同變相買票。觀傳局長陳思宇表示，將再與相關局處檢討改善。

時間點與選舉相近

柯文哲上任後砍敬老金，引發銀髮族強烈反彈，市府編列2600萬規畫「樂活長青遊台北」，盼挽回年長者的心。不過議員厲耿桂芳、王鴻薇指出，遊覽車上播出市政宣傳影片，雖然沒有聲音，但影像重複播放疲勞轟炸阿公阿嬤，就連中午用餐時間也派員宣傳市政，讓樂活長青團淪為政績推銷團。

厲耿桂芳指出，目前已有3萬5000人銀髮族參加，回家之後再跟親友拉票，預估可為柯文哲多出5萬多張選票，且長青團時間從6月下旬到10月23日，但11月24日就要選舉，很難不讓人與選舉作聯想。

對此，陳思宇表示，明年也將持續辦理長青團，預算金額一樣，並非因選舉年有何殊異，觀傳局負責車輛跟導遊部分，至於車上的影片播放，將與社會局協商及檢討。

社會局老人福利科長葉俊郎澄清，北市目前44萬名長者中，持有敬老卡人數高達41萬，為了宣導卡片用途，於遊覽車上播放片長約3分鐘的影片，中午用餐時間也有派員介紹市政及老人福利，並進行有獎徵答活動，盼能藉此提升敬老卡使用率。

社局澄清介紹敬老卡

葉俊郎進一步指出，敬老卡可用於搭乘捷運、YouBike及觀光巴士，捷運使用率增加30％，不過YouBike則礙於長者交通習慣，使用率不高，近期研擬加碼補貼長者搭乘計程車、觀光巴士等運費，待研議後公布。

(中國時報)