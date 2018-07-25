新北打造電競基地 落腳三重

新北市府在三重區重新市場打造首座電競基地，最快8月底啟用。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

六都電競爭霸戰於暑假期間火熱進行，繼桃園、台中在今年賽前先後成立電競委員會，新北市也於三重區重新市場三樓，面積約340坪場地，打造首座電競基地，最快8月底啟用，除設置專業電競硬體設備供學員競賽、體驗，也將開辦9大類電競課程，培育、媒合電競產業人才就業。

斥資210萬 設備專業

三重重新市場三樓原本承租給餐廳業者，但業者多年來未規畫長期閒置，去年底租約到期，經發局決定不再續租，著手規畫新北電競基地。

經發局工商企劃科長何國誠表示，新北電競基地斥資210萬，規畫賽事區、體驗區、觀眾區，賽事區設有6對6電競比賽對戰空間，共12組電競桌機及設備，4個電競設備體驗區配備8組電競筆電及設備，觀眾區則可容納200人，其他還有導播台、主播室、製播網路機房等。

除了有電競賽事規格的硬體設備，供學員競賽、體驗、觀賞實況比賽，新北電競基地也規畫9大訓練課程，包括選手訓練、主播與賽評、電競遊戲產業講座、教練分析師訓練班、賽事規畫與行銷、直播主訓練、遊戲設計養成、電競節目企畫、電競影片剪輯。

目標培育200產業人才

何國誠說，新北電競基地最快8月底啟用，將於每周密集推出9大課程，開放學生、業餘選手以團體或個人名義申請，目標在今年底前培育200個電競產業人才，未來也將結合鄰近的新北創立坊、新北社企電商基地資源，行銷電競產業，打造產業聚落。

至於2樓、4樓空間，目前分別為承租者的倉庫和佛堂，經發局未來也將收回，朝里民活動中心、公共托育中心等公益設施來規畫。

國內知名PC大廠微星科技表示，樂見地方政府對電競產業投入資源，但也希望要能將單一據點營造成產業聚落，扶植、優惠電競相關產業進駐，帶動產業鏈效益。

(中國時報)

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