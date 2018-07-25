傅崐萁挺陳學聖 明桃園站台

國民黨桃園市長參選人陳學聖（右）表示，將提升愛心卡補助為1年1萬點，方便長者使用。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

花蓮縣長傅崐萁日前表態支持國民黨桃園市長參選人陳學聖，更將在26日到桃園為陳學聖站台，陳學聖表示，將就選戰策略交換意見，一起找回民心，也呼籲同黨的前立委楊麗環一起力挺黨提名的參選人，全力為桃園市民奮戰。

陳籲楊麗環 大局為重

陳學聖表示，傅崐萁宣布支持陳學聖後，桃園市泛藍整合將相當完整，但楊麗環尚未明確表態，外傳楊麗環不排除以無黨籍身分參選桃園市長，陳學聖表示，希望楊麗環也有傅崐萁的高度，以大局為重，力挺黨提名的參選人，他指出，願意向楊麗環登門求教，為大局努力。

陳學聖又說，傅崐萁力挺自己，除了擔心民進黨政府不懂開源也不懂節流，不斷的內耗將把台灣搞垮。另外傅崐萁對於自己的為人處事及做事風格也非常認同。陳學聖又說，26日傅崐萁到桃園為陳學聖站台外，也會交換意見、策略，將民心拉回。

傅崐萁將在26日到桃園大溪蘿莎會館，此外前立委陳根德、孫大千，立委吳志揚、國民黨桃園市黨部主委楊敏盛也將依序上台，一起凝聚藍營共識。

交通補助 1年1萬點

陳學聖端出政策牛肉，他說，目前桃園市市民卡提供愛心卡，其中復興區補助每個月1000點，其他地區補助800點，可以在搭乘公車時使用，但因為點數該月沒用完，不得累積。陳學聖批評，此舉只會造成長者怕「浪費」，反而在月底拚命搭公車。因此將推出1年1萬點的政策，除了比過去更多，還可避免浪費。也會推動愛心卡在其他大眾運輸交通工具使用，方便度大幅提升。

(中國時報)

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