台中第2選區激戰 7將搶5席

2018年07月25日 01:27 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員第2選區清水、沙鹿、梧棲，除現任國民黨籍張清照、顏莉敏、民進黨籍楊典忠、王立任及無黨籍尤碧鈴5人角逐連任外，前梧棲區長陳廷秀捲土重來，農會系統出身吳宜昌也首度投入選戰，下屆7人搶爭5席，其中，罕見爆出梧棲有4人參選，讓選情更撲朔迷離。

老將新秀戰火濃

現任副議長張清照延續議長哥哥張清堂任內政績，加上高美溼地景觀橋、遊客中心等傲人建設，深受民眾肯定；年紀輕輕的顏莉敏背負家族使命，雖為第1任議員，但問政犀利風格，站在百姓立場爭取權益，尤其空汙等議題讓人有感。

民進黨2席，現任議員楊典忠本屆以第1高票當選，其作風細膩、極重視民俗，對喪家更盡力協助，只要能抽出時間，不管晝夜必前往弔唁，雪中送炭溫暖人心。立法院副院長蔡其昌的子弟兵王立任，乃以新秀之姿拚上寶座，任內關心山區教育、歷史遺跡保存等議題，力拚連任。

無黨籍紅派尤碧鈴長期耕耘基層，深受地方鄉親認同，尤其長年無解的沙鹿陸橋問題，在她手中搞定，還有爭取捷運藍線延伸到台中港，更證明做事用心。

選情更撲朔迷離

前梧棲區長陳廷秀在本屆競選失利後，4年後重披戰袍，將靠自己的地方勢力捲土重來。吳宜昌是梧棲農會總幹事王秝毅的夫婿，農會系統出身，在公務體系服務約13年，不過下屆未獲國民黨提名，吳宜昌說堅持參選到底，被開除黨籍後，將以無黨籍身分參選。

梧棲罕見爆出包括尤碧鈴、王立任、陳廷秀及吳宜昌4人參選，該區公民人數為第2選區中最少，在7人爭搶5席下，選情詭譎多變，撲朔迷離。

(中國時報)