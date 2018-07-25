雲林基層民代 民進黨籲照規矩選

民進黨基層鄉鎮市代表選舉黨內提名作業開跑，雲林縣元長鄉黨員葉月卿（左）前往登記參選該鄉第一選區代表。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

民進黨雲林縣鄉鎮市代表黨內提名作業開跑，全縣預計提名91人，部分選區以黨員現任席次為提名席次依據，但因有限定席次，部分競爭激烈的選區恐還得舉辦初選民調決勝負。如果黨員未循黨內初選出線而逕自參選，黨部更將祭出開除黨籍的處分，主委廖丁賜鼓勵黨員遵循黨規，爭取在體制內服務人民的機會。

本月27日截止登記，截至24日，已經有13人領表，7人完成登記。

廖丁賜分析，已有許多黨員表態參選基層代表，其中最激烈的是虎尾鎮第一選區、崙背鄉第二選區、以及大埤鄉第二選區，都有4、5人以上想投入選局，其中3人是現任代表，如果黨內協調不下，勢必得進行初選民調決勝負。

協調若未果 民調決勝負

該黨部副執行長林鴻文指出，目前全縣約有40名鄉鎮市代為該黨黨員，但實際由該黨推薦的只有10多人，這次幾乎每一選區都至少提名1人，部分選區以該黨員現任席次為提名席次的根據，其中全區應選若4席以上，便提名1席為單一性別保障名額；在性別平等的現代，要保障的不一定是女性，也可能是男性。

廖丁賜說，由於該縣黨部執委會決議有定出提名席次，所以要參選的黨員一定要來黨部登記，未依循黨內登記程序而逕自脫黨參選者，評委會將祭出開除黨籍的黨紀處分。

鞏固基層 有助縣長選情

廖丁賜更表示，該黨支持者以及黨員在基層的民代席位中是少數，許多熱心公共事務的黨員或支持者都是默默地付出與奉獻，中央及縣府現在由該黨完全執政，鼓舞黨員多多前來登記參選，為該黨奠定更堅固的基層基礎，助益鄉鎮市長、縣議員及縣長選情。

(中國時報)

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