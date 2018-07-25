友善採購 437噸台東鳳梨銷陸

2018年07月25日 01:27 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

友善採購，有你真好！前陣子鳳梨量多價跌，台東縣政府媒合中國大陸友善城市採購437.5噸鳳梨，外銷任務圓滿完成，縣長黃健庭24日對鹿鳴酒店、農會、貿易商的辛勞表達感謝，農業處強調，這次的友善採購，在大陸均實質上架，不是「政治單」。

縣長感謝貿易商、農會協助

今年5月國內鳳梨滯銷，價格崩跌，議長饒慶鈴、副議長陳宏宗在總質詢時為農民請命，縣長黃健庭6月5日前往大陸參加兩岸論壇時，順道幫忙台東農民賣鳳梨，獲得福建廈門商務局善意回應，1個月內已賣出437.5公噸，平均價格每公斤約15至20元，比國內當時產地採購價高出許多。

黃健庭24日在鹿鳴溫泉酒店感謝貿易商、農會等單位的協助，未來也希望藉由這種模式，讓台東的紅龍果、香蕉、釋迦量產水果順利外銷，而農民也應加強品質，讓大陸方面有信心做永續採購。

在陸均實質上架 非政治單

農業處副處長許家豪強調，過去有所謂的「政治單」，中國大陸從台灣買過去的水果，大部分都沒有上市販售，這次是由貿易商向台東農民訂貨，到大陸後實質上架，一切均按照市場機制。

值得一提的是，從小在鹿野鄉長大的鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭，不忍心讓農民心血泡湯，每天晚上在臉書開直播義務幫農民賣鳳梨，她說，當初預計可能只賣到10箱，沒想到一覺醒來就賣了1000箱，讓她有點被驚嚇到。

幫鄉民賣鳳梨期間，潘貴蘭從女董變成「鳳梨小姐」，每天接訂單都接到半夜兩點，到目前已賣了3500箱總計42噸，約4萬2000顆鳳梨，也累積了1萬名客戶，她說，這些客戶狂吃鳳梨後，也來飯店住宿、看熱氣球，1顆小水果帶出台東大印象，可說是「鳳梨奇蹟」。

(中國時報)