修復擺爛 圓山坑道無法開放

2018年07月25日 01:27 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府斥資1.6億元整修歷史建築圓山坑道，原定年中開放，不過天花板崩落、鋼筋鏽蝕嚴重，至今仍未修復完成，文化局、觀傳局單位24日赴議會報告坦言，坑道仍有安全疑慮，最快近一兩個月發包鑑定案後，進行結構補強，開放期程未定。

位於台北市立美術館西側的「圓山坑道館」，為二戰後的戰備防空與避難設施，郝市府時期曾斥資1.6億打造「城市博物館」，但柯市府上任後中止計畫，觀傳局編列740萬工程費，原定今年7月中開放，卻遲遲無下文，文化局、觀傳局單位24日赴議會工作報告，遭到議員痛批：「擺爛！踐踏歷史建物！」

觀傳局長陳思宇表示，去年起陸續發現坑道有天花板崩落，以及鋼筋鏽蝕情形，由於目前尚有安全疑慮，最快近兩個月發包鑑定案，再進行結構補強，才能開放遊客觀賞；文化局長鍾永豐則表示，目前交由工務局發包鑑定案。

另外，台北市議員李慶鋒質疑，北市公園處6月初於圓山舊兒童育樂中心進行景觀工程，由於該處下方即為「圓山遺址」，但怪手施工時仍破壞遺址，也無監看人員、文化局人員到場，讓文資委員氣得揚言開罰。

對此，文化局副局長田瑋表示，未接到工程單位開工通知，下次中央考古遺址審議委員會、文化局及公園處將會報告，屆時中央文資審議委員會應會決定是否懲處。

(中國時報)