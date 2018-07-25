新北揪滿30人 到府篩檢癌症

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中國時報
、許哲瑗／新北報導

大腸癌高居男、女癌症發生率的第一、第二名，影響家庭及社會甚鉅，父親節將至，新北市衛生局推出「篩檢一夏．守護最愛」活動，9月30日前到衛生所不僅可免費篩檢大腸癌，還可獲限量好禮，揪滿30人還有到府篩檢，市長朱立倫強調，癌症及早發現、掌握治療先機，都還有控制、甚至痊癒可能，健康是最好的父親節禮物。

朱立倫指出，癌症已連續36年為國人頭號殺手，防範癌症最好的方法就是篩檢，早一點發現早一點治療，新北市自2011年來大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌總計篩檢人數達727萬人次，發現癌症近1萬5000人，以一家4口計算，共計挽回約1萬5000個家庭、6萬名市民的幸福。

衛生局長林奇宏說，父親節將至，爸爸為家人打拚之餘，趁佳節關心自己的健康，另8月底前民眾不分性別年齡，只要揪滿30人就可與衛生所協調日期、地點，有醫護團隊前往篩檢大腸癌及口腔癌。

民眾前往衛生所完成大腸癌篩檢，或是去年10月1日起大腸癌及口腔癌篩檢陽性、且未進一步確診的市民，今年9月30日前持大腸鏡或口腔癌切片檢查報告至衛生所，也可以獲得限量好禮。

設籍或居住瑞芳、八里、深坑、金山、萬里、三芝、石門、貢寮、石碇、雙溪、坪林、平溪、烏來等13區偏鄉的癌症陽性市民，皆可申請免費專車到府接送至醫院詳細檢查，避免延誤就醫。

(中國時報)

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