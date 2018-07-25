義竹鄉長之戰 重演女力廝殺

2018年07月25日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣海區8鄉鎮除了朴子市長王如經2任屆滿，其餘7鄉鎮皆為現任首長拚連任；其中，義竹鄉原班人馬更將重演本屆2位女人的戰爭。現任鄉長顏蔡淑惠儘管有連任優勢，但因義竹鄉是民進黨嘉義縣長參選人翁章梁的故鄉，加上獲民進黨提名的黃阿家4來年勤跑基層，實力不容小覷，地方人士不諱言，是場「五五波激戰」。

本屆義竹鄉長選舉，顏蔡淑惠僅以263票差距險勝黃阿家，事隔4年2人又再度碰頭，上演鄉長寶座爭奪戰。擁有執政優勢的顏蔡淑惠指出，她向中央爭取不少前瞻基礎建設計畫，相信鄉親一定能感受到「真心相對」，還強調有信心往上繼續走，要延續鄉政任務，日後將以無黨籍身分參選連任。

重披民進黨戰袍的黃阿家表示，本屆雖以些微票數高票落選，但她的選民服務仍未減少，甚至還不分選區勤跑基層。過程中，不少民眾都鼓勵她要再出來選，對於下屆選情「很有自信」，認為選民都看得到她的努力。

綠營地方人士分析，雙方人馬實力相差不大，但因目前翁章梁的縣長選情相對穩定，勢必帶動同黨籍鄉長參選人黃阿家的得票率，並認為若配合提出相關政見，應可發揮母雞帶小雞的拉抬效果，抱持「樂觀」的態度。

泛藍地方人士則稱，顏蔡淑惠任內積極向中央爭取地方建設，並推動社會福利，經營有成且有感，建議綠營應跳脫傳統派系框架，以一種開闊胸襟及氣度面對選戰，而非僅侷限於小鄉小鎮。

(中國時報)